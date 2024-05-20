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Генпрокуратура не будет обжаловать приговор "крабовому королю" Кану - РИА Новости, 20.05.2024
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11:25 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/kan-1947138128.html
Генпрокуратура не будет обжаловать приговор "крабовому королю" Кану
Генпрокуратура не будет обжаловать приговор "крабовому королю" Кану - РИА Новости, 20.05.2024
Генпрокуратура не будет обжаловать приговор "крабовому королю" Кану
Генпрокуратура не планирует обжаловать приговор "крабовому королю" Олегу Кану, которого заочно приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:25
2024-05-20T11:25
происшествия
владивосток
россия
олег кан
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Генпрокуратура не планирует обжаловать приговор "крабовому королю" Олегу Кану, которого заочно приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, сообщили РИА Новости в управлении ГП РФ по ДФО. В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году (часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ) и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. "Приговор получили, изучили, обжаловать не планируем", - сообщили РИА Новости в управлении ГП по ДФО. Защита Кана, как сообщалось ранее со ссылкой на данные на сайте Приморского краевого суда, обжаловала приговор. Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют "крабовым королем". По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о его смерти инсценировкой. Кан заочно проходит еще по одному уголовному делу, его обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
https://ria.ru/20240516/ekonomika-1946517379.html
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941559450.html
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происшествия, владивосток, россия, олег кан, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Олег Кан, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура не будет обжаловать приговор "крабовому королю" Кану

Генпрокуратура не будет обжаловать приговор Олегу Кану за организацию убийства

© Фото : Фонд "Родные Острова"Олег Кан
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Фонд "Родные Острова"
Олег Кан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Генпрокуратура не планирует обжаловать приговор "крабовому королю" Олегу Кану, которого заочно приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, сообщили РИА Новости в управлении ГП РФ по ДФО.
В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году (часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ) и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому.
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"Приговор получили, изучили, обжаловать не планируем", - сообщили РИА Новости в управлении ГП по ДФО. Защита Кана, как сообщалось ранее со ссылкой на данные на сайте Приморского краевого суда, обжаловала приговор.
Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют "крабовым королем". По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о его смерти инсценировкой.
Кан заочно проходит еще по одному уголовному делу, его обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
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