https://ria.ru/20240520/kan-1947138128.html

Генпрокуратура не будет обжаловать приговор "крабовому королю" Кану

Генпрокуратура не будет обжаловать приговор "крабовому королю" Кану - РИА Новости, 20.05.2024

Генпрокуратура не будет обжаловать приговор "крабовому королю" Кану

Генпрокуратура не планирует обжаловать приговор "крабовому королю" Олегу Кану, которого заочно приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:25

2024-05-20T11:25

2024-05-20T11:25

происшествия

владивосток

россия

олег кан

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Генпрокуратура не планирует обжаловать приговор "крабовому королю" Олегу Кану, которого заочно приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, сообщили РИА Новости в управлении ГП РФ по ДФО. В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году (часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ) и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. "Приговор получили, изучили, обжаловать не планируем", - сообщили РИА Новости в управлении ГП по ДФО. Защита Кана, как сообщалось ранее со ссылкой на данные на сайте Приморского краевого суда, обжаловала приговор. Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют "крабовым королем". По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о его смерти инсценировкой. Кан заочно проходит еще по одному уголовному делу, его обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

https://ria.ru/20240516/ekonomika-1946517379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, владивосток, россия, олег кан, генеральная прокуратура рф