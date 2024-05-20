https://ria.ru/20240520/kalvi-1947299060.html

Судимость американского инвестора Калви истекла, заявил адвокат

Судимость американского инвестора Калви истекла, заявил адвокат - РИА Новости, 20.05.2024

Судимость американского инвестора Калви истекла, заявил адвокат

Испытательный срок, назначенный российским судом американскому инвестору Майклу Калви, истек, судимость погашена, сообщил РИА Новости его адвокат Тимофей... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:12

2024-05-20T22:12

2024-05-20T22:12

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майкл калви

максим владимиров (baring vostok)

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Испытательный срок, назначенный российским судом американскому инвестору Майклу Калви, истек, судимость погашена, сообщил РИА Новости его адвокат Тимофей Гриднев. "Судимость считается погашенной, поскольку испытательный срок истек в апреле", - сказал адвокат. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

https://ria.ru/20231218/magomedov-1916457009.html

https://ria.ru/20231030/prigovor-1906237146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, майкл калви, максим владимиров (baring vostok), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)