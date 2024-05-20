https://ria.ru/20240520/izrail-1947225627.html

В Израиле раскритиковали решение МУС арестовать Нетаньяху и Галанта

В Израиле раскритиковали решение МУС арестовать Нетаньяху и Галанта - РИА Новости, 20.05.2024

В Израиле раскритиковали решение МУС арестовать Нетаньяху и Галанта

Израильские политики и министры с разных сторон политического спектра выразили возмущение в связи с решением главного прокурора Международного уголовного суда... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:55

2024-05-20T15:55

2024-05-20T15:55

в мире

израиль

гаага

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

бени ганц

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136607/02/1366070258_0:234:4701:2878_1920x0_80_0_0_15397b824f7ba9f6189bbcc63b5dc960.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Израильские политики и министры с разных сторон политического спектра выразили возмущение в связи с решением главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добавиться ордеров на арест премьера Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта на ряду с главарями палестинского радикального движения ХАМАС. Министр узкого израильского кабинета военных действий Бени Ганц заявил, что выдача ордеров на арест израильских лидеров и постановка их "в один ряд с кровожадными террористами" станет историческим преступлением. По словам Ганца, после "резни, устроенной террористической организацией" против мирных израильских граждан, Израиль начал и ведет "справедливую войну" в целях защиты своей безопасности. Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, известный крайне-правыми взглядами на палестино-израильский конфликт, после заявления генерального прокурора МУС призвал к усилению атак на ХАМАС, назвав МУС "антисемитским судом". Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что МУС продемонстрировал такое "проявление лицемерия и ненависти к евреям", которого мир "не видел со времен нацистской пропаганды". "Эти ордера на арест станут последним гвоздем в ликвидации этого политического и антисемитского суда. Друзья Израиля и истинно просвещенные страны не смогут допустить его дальнейшего существования и функционирования", - написал Смотрич в социальной сети X (бывшая Twitter). Лидер израильской оппозиции и один из главных противников премьера Яир Лапид назвал возможную выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта "катастрофой и ужасным политическим провалом". Политик также назвал войну, которую ведет Израиль против радикалов ХАМАС в секторе Газа "справедливой". В похожем духе высказались многие другие израильские политики и деятели. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху и офис министра обороны Йоава Галанта еще не отреагировали на заявление главного прокурора МУС. Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, Нетаньяху, Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240520/mus-1947198814.html

https://ria.ru/20240429/ordera-1943084389.html

https://ria.ru/20240503/ssha-1943590851.html

https://ria.ru/20240520/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20060303/43888727.html

https://ria.ru/20240123/gaza-1922873766.html

израиль

гаага

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, гаага, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, бени ганц, яир лапид (министр иностранных дел израиля), хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году