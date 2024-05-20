https://ria.ru/20240520/istrebitel-1946473834.html

Миллиарды в турбину. США сокращают закупки самого современного оружия

Миллиарды в турбину. США сокращают закупки самого современного оружия - РИА Новости, 20.05.2024

Миллиарды в турбину. США сокращают закупки самого современного оружия

Пентагон значительно сокращает закупки истребителей пятого поколения F-35. Машина, несмотря на высокотехнологичность, оказалась слишком дорогой и капризной в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:03

безопасность

технологии

сша

министерство обороны сша

lockheed martin

f-35

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. Пентагон значительно сокращает закупки истребителей пятого поколения F-35. Машина, несмотря на высокотехнологичность, оказалась слишком дорогой и капризной в обслуживании. В частности, возникли трудности с обновлением программного обеспечения. О некоторых проблемах проекта — в материале РИА Новости.Проблемы с обновлениемПредлагавшийся Пентагоном бюджет на 2025-й финансовый год предусматривал приобретение 68 истребителей пятого поколения — 42 F-35A для ВВС, 13 F-35B для ВМС и столько же F-35C для Корпуса морской пехоты. При стоимости одного самолета около 100 миллионов долларов это ни много ни мало почти семь миллиардов. Однако конгрессмены урезали аппетиты военных на 15 процентов — до 58 машин. Деньги на остальные десять дадут, когда Пентагон отчитается о преодолении многочисленных сложностей с программой модернизации F-35.Особое недовольство конгрессменов вызвали трудности с внедрением обновления Tech Refresh 3. Концерн Lockheed Martin уже запустил строительство самолетов в этой комплектации, но заказчик пока не готов принимать их. По плану первые F-35 TR-3 должны были поступить в ВВС к апрелю 2023-го. Однако сроки сдвинули.Tech Refresh 3 предусматривает замену части радиоэлектронного и вычислительного оборудования, а также программного обеспечения. Разработаны и внедряются новый центральный компьютер, блок питания и связанная с ними электроника. За счет этого рассчитывают добиться прироста оперативности при решении всех основных задач, что положительно скажется на боевых качествах самолета. Однако первые модернизированные машины оказались сильно сырыми. ПО сбоило, его характеристики не соответствовали заявленным.В Пентагоне решили повременить с крупносерийным производством и провести еще один этап испытаний. Уже готовые F-35 отправили на хранение. Их судьба зависит от результатов тестов. Одновременно сдвигаются вправо и сроки следующей крупной программы F-35 Block 4, ряд технологий которой отрабатывался как раз на проекте Tech Refresh 3.Ворох неисправностейLockheed Martin F-35 Lighting II ("Молния") — второй серийный истребитель пятого поколения в мире после F-22 Raptor. "Хищников" построили 187 единиц. Дальнейшее производство правительство сочло нерентабельным — машина получилась слишком дорогой даже для США.F-35 задумывался как более дешевая и технологичная альтернатива. Тем не менее разработка "Молнии" обошлась не намного дешевле, чем F-22: 55 против 66 миллиардов долларов. При таких затратах "тридцать пятый" вышел на редкость сырым и проигрывает по боевым возможностям не только "Раптору", но и многим самолетам поколения 4++.Первый серьезный звоночек прозвенел в 2011-м на испытаниях прототипа F-35C — модификации для ВМС США. Истребитель восемь раз подряд завалил посадку на имитатор палубы — не мог зацепиться гаком за тросы авиафинишера. Причиной назвали серьезные конструктивные просчеты. Исправить их удалось только значительной доработкой машины. Но проблемы остались.В начале 2017 года Пентагон сообщил, что 78 пилотов палубного истребителя жаловались на сильную боль при взлете с авианосца из-за вибрации кресла. В Сеть попало видео, как летчики бьются головой о фонарь кабины. С одного из них даже слетел дорогущий высокотехнологичный шлем за 400 тысяч долларов.Возникли трудности и с версией истребителя для Корпуса морской пехоты США. У F-35B укороченный взлет и вертикальная посадка — благодаря специальному двигателю-вентилятору за кабиной пилота. Испытания в 2015-м показали полную неготовность машины вследствие ряда ошибок, допущенных еще на стадии проектирования.В частности, из-за большого веса дополнительной силовой установки дальность полета флотской версии существенно ниже, чем у базовой F-35A — 1670 километров против 2200. То же касается и запаса топлива — шесть тонн, а не восемь. Подобными "болезнями", связанными с малым боевым радиусом, страдал и единственный советский серийный самолет с вертикальным взлетом и посадкой — Як-38, который флотские летчики со свойственным им юмором окрестили "истребителем защиты мачты". Кроме того, крылья F-35B не складываются, что затрудняет его корабельное базирование.Золотая жилаЕсть и существенные конструктивные недостатки, характерные для всех трех модификаций истребителя. В 2015-м Пентагон был вынужден запретить пилотам весом до 61 килограмма летать на этих машинах. Дело в том, что в катапультируемых креслах пилотов, созданных специально для F-35 британской компанией Martin-Baker, во время испытаний обнаружили неисправность, которая могла привести к тяжелой травме или даже гибели пилота.Кроме того, более чем у 150 единиц F-35 выявили серьезный дефект в топливной системе: клапаны сброса давления были бракованными. Естественно, детали пришлось менять, "заземлив" перед этим весь флот "Молний". Такие меры принимали довольно часто. К примеру, летом 2014-го полеты F-35 приостановили после того, как за неделю едва не разбились два самолета: у одного загорелся двигатель на взлете, второй совершил вынужденную посадку из-за утечки топлива.Проблемы росли как снежный ком. В январе 2019-го Bloomberg опубликовал доклад Пентагона о критических трудностях с надежностью и долговечностью самолета, точностью оружия, программным обеспечением. Выяснилось, что многие из 60 F-35B подлежат списанию из-за усталостных разрушений планера, наступивших примерно в четыре раза раньше срока, а высокотехнологичное покрытие, благодаря которому истребители невидимы для радаров противника, изнашивается быстрее, чем ожидалось. А потом оказалось, что на F-35C опасно выполнять сверхзвуковые перехваты — есть риск разрушения хвостовой части.В январе 2021-го бывший и. о. министра обороны США Патрик Шанахан прямо назвал программу F-35 провальной. Впрочем, для концерна Lockheed Martin и множества подрядчиков этот самолет — золотая жила. Как и для Белого дома, активно продающего "тридцать пятый" союзникам. "Молнию" закупят Бельгия, Нидерланды и Норвегия после передачи своих F-16 Украине. Именно эту машину выбрали в качестве основной для ВВС Великобритания, Израиль, Италия, а Польша, Чехия, Финляндия, Греция и Германия планируют приобрести ее в ближайшем будущем. F-35 продолжит приносить американцам серьезные деньги, но никто не знает, как он поведет себя в реальном бою.

https://ria.ru/20240415/flot-1939662906.html

https://ria.ru/20240325/ssha-1934984466.html

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , f-35