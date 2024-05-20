В Иране предложили провести президентские выборы 28 июня
Избирком Ирана предложил 28 июня в качестве даты досрочных президентских выборов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Избирком Ирана предложил Совету стражей конституции 28 июня в качестве даты президентских выборов после гибели президента страны Эбрахима Раиси.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.
"Двадцать восьмое июня было предложено Совету стражей и (дата - ред.) основана на общих сроках", - заявили в штабе проведения выборов. Однако там отметили, что пока никаких официальных подтверждений дат выборов не было.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
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