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В Иране предложили провести президентские выборы 28 июня - РИА Новости, 20.05.2024
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19:21 20.05.2024 (обновлено: 19:31 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947277059.html
В Иране предложили провести президентские выборы 28 июня
В Иране предложили провести президентские выборы 28 июня - РИА Новости, 20.05.2024
В Иране предложили провести президентские выборы 28 июня
Избирком Ирана предложил Совету стражей конституции 28 июня в качестве даты президентских выборов после гибели президента страны Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:21
2024-05-20T19:31
политика
иран
крушение вертолета президента ирана
хосейн амир абдоллахиан
ибрахим раиси
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Избирком Ирана предложил Совету стражей конституции 28 июня в качестве даты президентских выборов после гибели президента страны Эбрахима Раиси.Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан."Двадцать восьмое июня было предложено Совету стражей и (дата - ред.) основана на общих сроках", - заявили в штабе проведения выборов. Однако там отметили, что пока никаких официальных подтверждений дат выборов не было.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
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политика, иран, крушение вертолета президента ирана, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси
Политика, Иран, Крушение вертолета президента Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ибрахим Раиси
В Иране предложили провести президентские выборы 28 июня

Избирком Ирана предложил 28 июня в качестве даты досрочных президентских выборов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Избирком Ирана предложил Совету стражей конституции 28 июня в качестве даты президентских выборов после гибели президента страны Эбрахима Раиси.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.
"Двадцать восьмое июня было предложено Совету стражей и (дата - ред.) основана на общих сроках", - заявили в штабе проведения выборов. Однако там отметили, что пока никаких официальных подтверждений дат выборов не было.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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ПолитикаИранКрушение вертолета президента ИранаХосейн Амир АбдоллахианИбрахим Раиси
 
 
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