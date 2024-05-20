https://ria.ru/20240520/iran-1947277059.html

В Иране предложили провести президентские выборы 28 июня

В Иране предложили провести президентские выборы 28 июня - РИА Новости, 20.05.2024

В Иране предложили провести президентские выборы 28 июня

Избирком Ирана предложил Совету стражей конституции 28 июня в качестве даты президентских выборов после гибели президента страны Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:21

2024-05-20T19:21

2024-05-20T19:31

политика

иран

крушение вертолета президента ирана

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Избирком Ирана предложил Совету стражей конституции 28 июня в качестве даты президентских выборов после гибели президента страны Эбрахима Раиси.Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан."Двадцать восьмое июня было предложено Совету стражей и (дата - ред.) основана на общих сроках", - заявили в штабе проведения выборов. Однако там отметили, что пока никаких официальных подтверждений дат выборов не было.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

иран

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, иран, крушение вертолета президента ирана, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси