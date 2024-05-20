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Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана

Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана

СБ ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел ИРИ Хосейна Амира Абдоллахиана и других пассажиров,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:13

2024-05-20T17:13

2024-05-20T17:25

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крушение вертолета президента ирана

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

совет безопасности оон

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ООН, 20 мая - РИА Новости. СБ ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел ИРИ Хосейна Амира Абдоллахиана и других пассажиров, находившихся в вертолете, потерпевшем крушение, передает корреспондент РИА Новости.Председатель СБ ООН объявил минуту молчания по просьбе России, Китая и Алжира. Совбез выразил соболезнования народу и правительству Ирана.Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, оон, крушение вертолета президента ирана, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, совет безопасности оон