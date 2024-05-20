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Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
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17:13 20.05.2024 (обновлено: 17:25 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947249462.html
Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана
Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана
СБ ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел ИРИ Хосейна Амира Абдоллахиана и других пассажиров,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:13
2024-05-20T17:25
в мире
иран
оон
крушение вертолета президента ирана
хосейн амир абдоллахиан
ибрахим раиси
совет безопасности оон
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ООН, 20 мая - РИА Новости. СБ ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел ИРИ Хосейна Амира Абдоллахиана и других пассажиров, находившихся в вертолете, потерпевшем крушение, передает корреспондент РИА Новости.Председатель СБ ООН объявил минуту молчания по просьбе России, Китая и Алжира. Совбез выразил соболезнования народу и правительству Ирана.Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
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в мире, иран, оон, крушение вертолета президента ирана, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, совет безопасности оон
В мире, Иран, ООН, Крушение вертолета президента Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ибрахим Раиси, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана

Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших Раиси и Абдоллахиана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
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ООН, 20 мая - РИА Новости. СБ ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел ИРИ Хосейна Амира Абдоллахиана и других пассажиров, находившихся в вертолете, потерпевшем крушение, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель СБ ООН объявил минуту молчания по просьбе России, Китая и Алжира. Совбез выразил соболезнования народу и правительству Ирана.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
 
В миреИранООНКрушение вертолета президента ИранаХосейн Амир АбдоллахианИбрахим РаисиСовет Безопасности ООН
 
 
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