https://ria.ru/20240520/iran-1947243956.html
Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана
Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана
Генсек ООН Антониу Гутерреш опечален гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хоссейна Амира Абдоллахияна, выражает соболезнования их семьям, народу... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:01
2024-05-20T17:01
2024-05-20T17:11
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крушение вертолета президента ирана
антониу гутерреш
хоссейн амир абдоллахиян
ибрахим раиси
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ООН, 20 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш опечален гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хоссейна Амира Абдоллахияна, выражает соболезнования их семьям, народу и правительству Ирана, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь опечален гибелью президента ИРИ Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег в результате крушения вертолета 19 мая", - указал Дюжаррик."Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран", - добавил он.Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, оон, крушение вертолета президента ирана, антониу гутерреш, хоссейн амир абдоллахиян, ибрахим раиси
В мире, Иран, ООН, Крушение вертолета президента Ирана, Антониу Гутерреш, Хоссейн Амир Абдоллахиян, Ибрахим Раиси
Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана
Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Ирана из-за гибели Раиси
ООН, 20 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш опечален гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хоссейна Амира Абдоллахияна, выражает соболезнования их семьям, народу и правительству Ирана, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь опечален гибелью президента ИРИ Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег в результате крушения вертолета 19 мая", - указал Дюжаррик.
"Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран", - добавил он.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан
и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан
. 21 мая в Тебризе
пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед
, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер
.