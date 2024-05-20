https://ria.ru/20240520/iran-1947196380.html

Путин поговорил по телефону с первым вице-президентом Ирана Мохбером

Путин поговорил по телефону с первым вице-президентом Ирана Мохбером - РИА Новости, 20.05.2024

Путин поговорил по телефону с первым вице-президентом Ирана Мохбером

Владимир Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:14

2024-05-20T14:14

2024-05-20T14:49

политика

иран

россия

владимир путин

мохаммад мохбер

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером", — говорится в заявлении.Глава государства выразил самые глубокие соболезнования из-за гибели президента Эбрахима Раиси и ряда других официальных лиц при крушении вертолета. Он подчеркнул, что хорошо знал и ценил иранского лидера как надежного партнера, который внес огромный вклад в развитие дружественных отношений между Москвой и Тегераном.В свою очередь, Мохбер выразил Путину искреннюю признательность за слова поддержки в тяжелое для страны время. Политики подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всестороннего взаимодействия между государствами.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент исламской республики Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять его обязанности в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, иран, россия, владимир путин, мохаммад мохбер, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана