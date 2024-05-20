https://ria.ru/20240520/iran-1947177232.html

Иран поблагодарил Россию за быструю реакцию на ситуацию с вертолетом Раиси

Иран поблагодарил Россию за быструю реакцию на ситуацию с вертолетом Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Иран поблагодарил Россию за быструю реакцию на ситуацию с вертолетом Раиси

Иран признателен России за оперативную реакцию на ситуацию с исчезновением вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил посол страны в России Казем... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:10

2024-05-20T13:10

2024-05-20T13:10

в мире

иран

россия

казем джалали

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

ибрахим раиси

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Иран признателен России за оперативную реакцию на ситуацию с исчезновением вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил посол страны в России Казем Джалали. "Мы бы хотели выразить признательность российским коллегам, которые оперативно реагировали на данную трагедию", - сказал дипломат собравшимся у посольства журналистам. Он напомнил, что был приглашен президентом России Владимиром Путиным в Кремль для обсуждения "некоторых вопросов" со своими коллегами, а также добавил, что до утра был на связи с российскими дипломатами для решения ситуации с вертолетом. "Мы весьма и весьма признательны российскому лидеру Владимиру Путину, другим российским коллегам, которые приложили максимум усилий для оказания помощи", - подчеркнул Джалали. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

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Кирилл Волков

в мире, иран, россия, казем джалали, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси