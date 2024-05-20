https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

Что будет с Ираном после гибели Раиси

Что будет с Ираном после гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Что будет с Ираном после гибели Раиси

В Иране объявили пятидневный траур в связи с трагической гибелью президента Эбрахима Раиси. Он был одним из главных сторонников сближения с Россией на Ближнем... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:34

2024-05-20T13:34

2024-05-20T14:56

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крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. В Иране объявили пятидневный траур в связи с трагической гибелью президента Эбрахима Раиси. Он был одним из главных сторонников сближения с Россией на Ближнем Востоке. Что теперь ждет страну и ее партнеров — в материале РИА Новости.Стратегическое крушениеИнформация об аварии правительственного вертолета Bell-212 распространилась в иранских СМИ вечером 19 мая. Эбрахим Раиси вместе с главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом, представителем аятоллы Али Хаменеи Мухаммадом Али аль-Хашем и губернатором Восточного Азербайджана Маликом Рахмати возвращался с торжественного открытия новых гидроузлов на реке Аракс, в котором участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.Борт сопровождали еще два вертолета, они успешно приземлились в месте назначения. Иранские СМИ писали, что кто-то из выживших сообщил о катастрофе. Якобы телохранитель президента отправил координаты с помощью специальной системы слежения. В Mehr даже утверждали, что Раиси не пострадал и едет в Тебриз. К сожалению, это не соответствовало действительности.В горах, где упал вертолет, был сильный туман: видимость — десять метров. Со спасателями на поиски отправились полицейские и военные подразделения. Всего задействовали 40 групп быстрого реагирования.К месту аварии выдвинулась правительственная комиссия во главе с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером."Мы призываем соотечественников помолиться за президента и сопровождающую его делегацию" — такая публикация появилась в официальных аккаунтах соцсетей Раиси. Шли часы, а достоверной информации не было. К спасательной операции подключился турецкий беспилотник.В понедельник утром глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд сообщил, что спасатели нашли разбившийся вертолет. Выживших не было.Вице-президент Мохсен Мансури это подтвердил. Правительство провело экстренное заседание. Тегеранская фондовая биржа приостановила работу.Похороны назначили на 21 мая. Траурная церемония состоится в городе Тебриз. В стране объявили пятидневный траур.Сбоя не будетЭбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в семье священнослужителя. В 1979-м он, студент-юрист, с воодушевлением поддержал Исламскую революцию. Работал прокурором. В 1988 году по инициативе верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни его наделили особыми полномочиями для решения религиозно-правовых вопросов в некоторых провинциях. В 2014-2016 годах Раиси — генпрокурор Ирана. Затем возглавил мусульманский религиозный фонд "Астане Кодсе Разави". В 2019-м на посту главы судебной системы развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией и инициировал разработку законопроектов по защите женщин от бытового насилия.Баллотировался в президенты в 2017 году, но проиграл Хасану Роухани, переизбранному на второй срок. А в 2021-м одержал победу, набрав более 60% голосов.Сторонник сближения с Россией и жесткой линии в отношениях с Западом. Впрочем, против восстановления ядерной сделки не возражал. Избирателям обещал снизить уровень бедности, бороться с коррупцией и построить четыре миллиона домов для нуждающихся. Входил в число соратников аятоллы Али Хаменеи.Правительство заверило, что гибель Раиси не вызовет сбоев в работе кабмина. Исполняющим обязанности президента, согласно статье 131 Конституции, стал первый заместитель — Мохаммад Мохбер. Внеочередные выборы пройдут в течение 50 дней.Мохберу 68 лет, на посту вице-премьера он с 2021 года. По данным Reuters, его считают близким к Али Хаменеи. В годы ирано-иракской войны был офицером-медиком в Корпусе стражей исламской революции. Одно время возглавлял банк Sina и инвестиционный фонд Setad.Сохранится главноеВедущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский в беседе с РИА Новости отметил, что гибель Раиси — большая трагедия. Это серьезный удар по иранской политической системе, но не фатальный. "В Иране президент — не лицо номер один. Есть еще верховный лидер Али Хаменеи. В случае необходимости аятолла может отменить решения президента", — объясняет он.В 1981 году Мохаммад Али Раджаи, второй президент Ирана, погиб спустя всего две недели после инаугурации. Тогда верховным лидером был Рухолла Хомейни, и существенных изменений не последовало."Однако есть аспект, который может осложнить ситуацию. Хаменеи уже 85. В экспертных кругах Раиси называли возможным кандидатом на его место. Теперь возникла неопределенность", — добавляет эксперт.Внешнюю политику определяют аятоллы. Яшлавский сомневается, что гибель Раиси скажется на взаимоотношениях с Израилем, который в Иране считается врагом номер один. Сохранится партнерство с Китаем и Россией, а также союзничество с прокси-группировками Ближнего Востока от Ирака и Ливана до Йемена.Профессор кафедры востоковедения и африканистики РУДН Владимир Белов считает, что Тегеран не изменит принципу выстраивания устойчивых и долговременных связей на высоком уровне. "Но возник вопрос, кто представит Иран на саммите БРИКС в октябре. Намечалась и встреча с Путиным. Трагедия сдвинет сроки", — указывает политолог.Также в повестке обновление стратегического соглашения о принципах сотрудничества, принятого в 2001-м. По мнению эксперта, динамичное развитие российско-иранских отношений может замедлиться. Однако конструктивному взаимодействию ничто не угрожает.

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в мире, иран, россия, крушение вертолета президента ирана