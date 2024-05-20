https://ria.ru/20240520/iran-1947171277.html

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, отметив, что иранский народ понес тяжелую... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:51

2024-05-20T12:51

2024-05-20T17:57

иран

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, отметив, что иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату, а в России всегда будут помнить его стремление последовательно развивать многоплановые российско-иранские отношения. Медведев также выразил уверенность в том, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося."С глубоким прискорбием воспринял весть об авиакатастрофе в провинции Восточный Азербайджан, в ходе которой трагически погибла иранская делегация во главе с президентом страны Сейедом Эбрахимом Раиси. Дружественный иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату", - говорится в телеграмме соболезнований, предоставленной секретариатом Медведева.Он отметил, что Раиси был мудрым и авторитетным политиком, всю жизнь преданно служившим делу защиты национальных интересов, пользовался заслуженным уважением на родине и за рубежом.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

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иран, крушение вертолета президента ирана, дмитрий медведев, россия, в мире