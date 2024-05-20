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Посол Ирана заявил, что не в курсе версии о теракте в отношении вертолета - РИА Новости, 20.05.2024
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12:33 20.05.2024 (обновлено: 14:09 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947167611.html
Посол Ирана заявил, что не в курсе версии о теракте в отношении вертолета
Посол Ирана заявил, что не в курсе версии о теракте в отношении вертолета - РИА Новости, 20.05.2024
Посол Ирана заявил, что не в курсе версии о теракте в отношении вертолета
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что не в курсе версии о "теракте" в отношении вертолета с президентом республики Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:33
2024-05-20T14:09
в мире
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что не в курсе версии о "теракте" в отношении вертолета с президентом республики Эбрахима Раиси."Я не в курсе этой версии и этого вопроса в силу того, что со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра с российскими коллегами занимались тем, какая может быть оказана помощь в поисковой ситуации", - сказал дипломат собравшимся перед дипмиссией журналистам, отвечая на вопрос о версии теракта в отношении президента.Он подчеркнул, что разбирательство в связи с трагедией еще идет, одной установленной версии нет.
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в мире, крушение вертолета президента ирана
В мире, Крушение вертолета президента Ирана
Посол Ирана заявил, что не в курсе версии о теракте в отношении вертолета

Посол Ирана Джалали: я не в курсе версии о теракте в отношении вертолета с Раиси

© AP Photo / Azin HaghighiАвтомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана
Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Azin Haghighi
Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что не в курсе версии о "теракте" в отношении вертолета с президентом республики Эбрахима Раиси.
"Я не в курсе этой версии и этого вопроса в силу того, что со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра с российскими коллегами занимались тем, какая может быть оказана помощь в поисковой ситуации", - сказал дипломат собравшимся перед дипмиссией журналистам, отвечая на вопрос о версии теракта в отношении президента.
Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
Вчера, 11:00
Он подчеркнул, что разбирательство в связи с трагедией еще идет, одной установленной версии нет.
 
В миреКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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