https://ria.ru/20240520/iran-1947167611.html

Посол Ирана заявил, что не в курсе версии о теракте в отношении вертолета

Посол Ирана заявил, что не в курсе версии о теракте в отношении вертолета - РИА Новости, 20.05.2024

Посол Ирана заявил, что не в курсе версии о теракте в отношении вертолета

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что не в курсе версии о "теракте" в отношении вертолета с президентом республики Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:33

2024-05-20T12:33

2024-05-20T14:09

в мире

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что не в курсе версии о "теракте" в отношении вертолета с президентом республики Эбрахима Раиси."Я не в курсе этой версии и этого вопроса в силу того, что со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра с российскими коллегами занимались тем, какая может быть оказана помощь в поисковой ситуации", - сказал дипломат собравшимся перед дипмиссией журналистам, отвечая на вопрос о версии теракта в отношении президента.Он подчеркнул, что разбирательство в связи с трагедией еще идет, одной установленной версии нет.

https://ria.ru/20240520/krushenie-1947106164.html

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2024

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в мире, крушение вертолета президента ирана