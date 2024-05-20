В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти
В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти после гибели Раиси
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мая — РИА Новости. В Иране для определения дальнейшей работы правительства страны после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание глав судебной власти, парламента и исполняющего обязанности президента, сообщило иранское информационное агентство Tasnim.
"На срочном совещании глав трех ветвей власти, организованном первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, было подчеркнуто, что необходимо продолжать служение народному правительству", — уточнили в материале.
Глава парламента Мохаммад Бакер Галибаф и глава судебной власти Голямхосейн Мохсени-Эжеи заявили вице-президенту Мохберу о полной готовности к совместной работе для выполнения полномочий исполнительной власти.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
Как передавало иранское информационное агентство ISNA, президентские выборы могут пройти в июне-июле.