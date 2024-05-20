https://ria.ru/20240520/iran-1947121388.html

В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти

В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти - РИА Новости, 20.05.2024

В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти

В Иране для определения дальнейшей работы правительства страны после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание глав судебной власти,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:19

2024-05-20T10:19

2024-05-20T11:07

иран

в мире

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 20 мая — РИА Новости. В Иране для определения дальнейшей работы правительства страны после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание глав судебной власти, парламента и исполняющего обязанности президента, сообщило иранское информационное агентство Tasnim."На срочном совещании глав трех ветвей власти, организованном первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, было подчеркнуто, что необходимо продолжать служение народному правительству", — уточнили в материале.Глава парламента Мохаммад Бакер Галибаф и глава судебной власти Голямхосейн Мохсени-Эжеи заявили вице-президенту Мохберу о полной готовности к совместной работе для выполнения полномочий исполнительной власти.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.Как передавало иранское информационное агентство ISNA, президентские выборы могут пройти в июне-июле.

https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947106698.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана