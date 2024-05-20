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В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти - РИА Новости, 20.05.2024
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10:19 20.05.2024 (обновлено: 11:07 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947121388.html
В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти
В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти - РИА Новости, 20.05.2024
В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти
В Иране для определения дальнейшей работы правительства страны после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание глав судебной власти,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:19
2024-05-20T11:07
иран
в мире
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 20 мая — РИА Новости. В Иране для определения дальнейшей работы правительства страны после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание глав судебной власти, парламента и исполняющего обязанности президента, сообщило иранское информационное агентство Tasnim."На срочном совещании глав трех ветвей власти, организованном первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, было подчеркнуто, что необходимо продолжать служение народному правительству", — уточнили в материале.Глава парламента Мохаммад Бакер Галибаф и глава судебной власти Голямхосейн Мохсени-Эжеи заявили вице-президенту Мохберу о полной готовности к совместной работе для выполнения полномочий исполнительной власти.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.Как передавало иранское информационное агентство ISNA, президентские выборы могут пройти в июне-июле.
https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947106698.html
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html
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иран, в мире, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана
Иран, В мире, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана
В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти

В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти после гибели Раиси

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 мая — РИА Новости. В Иране для определения дальнейшей работы правительства страны после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание глав судебной власти, парламента и исполняющего обязанности президента, сообщило иранское информационное агентство Tasnim.
"На срочном совещании глав трех ветвей власти, организованном первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, было подчеркнуто, что необходимо продолжать служение народному правительству", — уточнили в материале.
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте
Вчера, 10:18
Глава парламента Мохаммад Бакер Галибаф и глава судебной власти Голямхосейн Мохсени-Эжеи заявили вице-президенту Мохберу о полной готовности к совместной работе для выполнения полномочий исполнительной власти.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
Вчера, 09:40
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
Как передавало иранское информационное агентство ISNA, президентские выборы могут пройти в июне-июле.
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперт назвал возможные причины крушения вертолета Раиси
Вчера, 09:43
 
ИранВ миреИбрахим РаисиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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