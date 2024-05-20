https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html

К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте

К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте - РИА Новости, 20.05.2024

К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте

К посольству Ирана в Москве утром в понедельник несут цветы в память о погибшем президенте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:18

2024-05-20T10:18

2024-05-20T10:19

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иран

азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. К посольству Ирана в Москве утром в понедельник несут цветы в память о погибшем президенте, передает корреспондент РИА Новости. Утром государственный флаг на здании дипмиссии Ирана приспущен. Перед табличкой с вывеской на стене посольства лежат красные и белые розы - в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане. Периодически к посольству приходят небольшие группы людей для возложения цветов и люди поодиночке. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html

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в мире, иран, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана