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К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте - РИА Новости, 20.05.2024
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10:18 20.05.2024 (обновлено: 10:19 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте - РИА Новости, 20.05.2024
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте
К посольству Ирана в Москве утром в понедельник несут цветы в память о погибшем президенте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:18
2024-05-20T10:19
в мире
иран
азербайджан
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. К посольству Ирана в Москве утром в понедельник несут цветы в память о погибшем президенте, передает корреспондент РИА Новости. Утром государственный флаг на здании дипмиссии Ирана приспущен. Перед табличкой с вывеской на стене посольства лежат красные и белые розы - в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане. Периодически к посольству приходят небольшие группы людей для возложения цветов и люди поодиночке. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html
https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html
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в мире, иран, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Крушение вертолета президента Ирана
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте

К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о Эбрахиме Раиси

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. К посольству Ирана в Москве утром в понедельник несут цветы в память о погибшем президенте, передает корреспондент РИА Новости.
Утром государственный флаг на здании дипмиссии Ирана приспущен.
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперт назвал возможные причины крушения вертолета Раиси
Вчера, 09:43
Перед табличкой с вывеской на стене посольства лежат красные и белые розы - в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане.
Периодически к посольству приходят небольшие группы людей для возложения цветов и люди поодиночке.
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперт прокомментировал гибель Раиси
Вчера, 08:52
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
 
В миреИранАзербайджанХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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