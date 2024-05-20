К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о Эбрахиме Раиси
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. К посольству Ирана в Москве утром в понедельник несут цветы в память о погибшем президенте, передает корреспондент РИА Новости.
Утром государственный флаг на здании дипмиссии Ирана приспущен.
Перед табличкой с вывеской на стене посольства лежат красные и белые розы - в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане.
Периодически к посольству приходят небольшие группы людей для возложения цветов и люди поодиночке.
Эксперт прокомментировал гибель Раиси
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Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.