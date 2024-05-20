Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и Абдоллахиана
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахиана, отметив, что ушли из жизни выдающиеся сыновья иранского народа, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
"Ушли из жизни выдающиеся сыновья иранского народа, всемирно известные политические и общественные деятели, активная работа и решительные шаги которых обеспечивали надлежащие позиции Исламской Республики Иран в мире, способствовали укреплению и росту высокого статуса государства на международной арене", - говорится в соболезновании Лукашенко, направленном Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи.
По словам белорусского лидера, президент Раиси "останется в истории как мудрый лидер, который всю свою жизнь посвятил самоотверженному и бескорыстному служению иранскому народу". "Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господином президентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран", - отметил Лукашенко.
От имени белорусского народа и себя лично он также выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, всему иранскому народу.
Эксперт прокомментировал гибель Раиси
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Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. -0-