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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и Абдоллахиана - РИА Новости, 20.05.2024
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10:03 20.05.2024 (обновлено: 10:21 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947115913.html
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и Абдоллахиана
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и Абдоллахиана - РИА Новости, 20.05.2024
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и Абдоллахиана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахиана,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:03
2024-05-20T10:21
в мире
белоруссия
иран
азербайджан
александр лукашенко
хосейн амир абдоллахиан
али хаменеи
крушение вертолета президента ирана
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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахиана, отметив, что ушли из жизни выдающиеся сыновья иранского народа, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Ушли из жизни выдающиеся сыновья иранского народа, всемирно известные политические и общественные деятели, активная работа и решительные шаги которых обеспечивали надлежащие позиции Исламской Республики Иран в мире, способствовали укреплению и росту высокого статуса государства на международной арене", - говорится в соболезновании Лукашенко, направленном Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи. По словам белорусского лидера, президент Раиси "останется в истории как мудрый лидер, который всю свою жизнь посвятил самоотверженному и бескорыстному служению иранскому народу". "Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господином президентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран", - отметил Лукашенко. От имени белорусского народа и себя лично он также выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, всему иранскому народу. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. -0-
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html
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в мире, белоруссия, иран, азербайджан, александр лукашенко, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, крушение вертолета президента ирана
В мире, Белоруссия, Иран, Азербайджан, Александр Лукашенко, Хосейн Амир Абдоллахиан, Али Хаменеи, Крушение вертолета президента Ирана
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и Абдоллахиана

Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахиана, отметив, что ушли из жизни выдающиеся сыновья иранского народа, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
"Ушли из жизни выдающиеся сыновья иранского народа, всемирно известные политические и общественные деятели, активная работа и решительные шаги которых обеспечивали надлежащие позиции Исламской Республики Иран в мире, способствовали укреплению и росту высокого статуса государства на международной арене", - говорится в соболезновании Лукашенко, направленном Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи.
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По словам белорусского лидера, президент Раиси "останется в истории как мудрый лидер, который всю свою жизнь посвятил самоотверженному и бескорыстному служению иранскому народу". "Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господином президентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран", - отметил Лукашенко.
От имени белорусского народа и себя лично он также выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, всему иранскому народу.
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперт прокомментировал гибель Раиси
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Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. -0-
 
В миреБелоруссияИранАзербайджанАлександр ЛукашенкоХосейн Амир АбдоллахианАли ХаменеиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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