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Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
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09:55 20.05.2024 (обновлено: 10:22 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947114145.html
Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:55
2024-05-20T10:22
в мире
иран
башар асад
крушение вертолета президента ирана
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ТУНИС, 20 мая - РИА Новости. Глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на северо-западе страны, говорится в заявлении канцелярии сирийского руководителя."Президент Башар Асад выразил искренние соболезнования от своего имени и от имени сирийского арабского народа его высокопреосвященству великому аятолле имаму Али Хаменеи, лидеру иранской исламской революции, а также дружественному иранскому правительству и народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и их товарищей", - говорится в заявлении.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html
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в мире, иран, башар асад, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Башар Асад, Крушение вертолета президента Ирана
Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Президент Сирии выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости
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ТУНИС, 20 мая - РИА Новости. Глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на северо-западе страны, говорится в заявлении канцелярии сирийского руководителя.
"Президент Башар Асад выразил искренние соболезнования от своего имени и от имени сирийского арабского народа его высокопреосвященству великому аятолле имаму Али Хаменеи, лидеру иранской исламской революции, а также дружественному иранскому правительству и народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и их товарищей", - говорится в заявлении.
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперт назвал возможные причины крушения вертолета Раиси
Вчера, 09:43
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
 
В миреИранБашар АсадКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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