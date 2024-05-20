https://ria.ru/20240520/iran-1947114145.html

Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:55

2024-05-20T09:55

2024-05-20T10:22

в мире

иран

башар асад

крушение вертолета президента ирана

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ТУНИС, 20 мая - РИА Новости. Глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на северо-западе страны, говорится в заявлении канцелярии сирийского руководителя."Президент Башар Асад выразил искренние соболезнования от своего имени и от имени сирийского арабского народа его высокопреосвященству великому аятолле имаму Али Хаменеи, лидеру иранской исламской революции, а также дружественному иранскому правительству и народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и их товарищей", - говорится в заявлении.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html

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в мире, иран, башар асад, крушение вертолета президента ирана