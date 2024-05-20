https://ria.ru/20240520/iran-1947096419.html

МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью во время крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, заявил, что это... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:39

2024-05-20T08:39

2024-05-20T10:23

в мире

белоруссия

иран

минск

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947101590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9b396a4876dad42812f24aef4994867.jpg

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью во время крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, заявил, что это утрата не только для иранского общества, из жизни ушли друзья республики.Накануне вечером перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации."Мы с большой болью восприняли последние новости из Ирана. Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой министерства.Там содержатся слова искреннего соболезнования родным и близким погибших, пожелания стойкости и мужества всему народу Ирана.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947088696.html

белоруссия

иран

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, иран, минск, крушение вертолета президента ирана