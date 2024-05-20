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МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
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08:39 20.05.2024 (обновлено: 10:23 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947096419.html
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью во время крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, заявил, что это... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:39
2024-05-20T10:23
в мире
белоруссия
иран
минск
крушение вертолета президента ирана
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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью во время крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, заявил, что это утрата не только для иранского общества, из жизни ушли друзья республики.Накануне вечером перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации."Мы с большой болью восприняли последние новости из Ирана. Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой министерства.Там содержатся слова искреннего соболезнования родным и близким погибших, пожелания стойкости и мужества всему народу Ирана.
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html
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в мире, белоруссия, иран, минск, крушение вертолета президента ирана
В мире, Белоруссия, Иран, Минск, Крушение вертолета президента Ирана
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

МИД Белоруссии: из жизни ушли друзья Минска

© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 мая - РИА Новости. МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью во время крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, заявил, что это утрата не только для иранского общества, из жизни ушли друзья республики.
Накануне вечером перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц вертолет потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана
Вчера, 07:58
"Мы с большой болью восприняли последние новости из Ирана. Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой министерства.
Там содержатся слова искреннего соболезнования родным и близким погибших, пожелания стойкости и мужества всему народу Ирана.
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси
Вчера, 06:46
 
В миреБелоруссияИранМинскКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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