https://ria.ru/20240520/iran-1947096314.html

Вице-президент Ирана пообещал, что правительство будет работать без сбоев

Вице-президент Ирана пообещал, что правительство будет работать без сбоев - РИА Новости, 20.05.2024

Вице-президент Ирана пообещал, что правительство будет работать без сбоев

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, в соответствии с конституцией страны, будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета Эбрахима Раиси... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:37

2024-05-20T08:37

2024-05-20T08:58

иран

в мире

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, в соответствии с конституцией страны, будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета Эбрахима Раиси обязанности президента в течение 50 дней до новых президентских выборов, их должен провести специальный совет, состоящий из трех лиц, передает иранской информационное агентство ISNA."Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", - говорится в сообщении.Отмечается, что президентские выборы могут пройти в июне-июле.Согласно статье 131 Конституции исламской республики, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.За проведением выборов и отбором кандидатов на пост президента будет следить Наблюдательный совет (фактически, верхняя палата парламента, которая рассматривает законопроекты на предмет соответствия шариату и конституции Ирана).Согласно статье 132 Конституции, запрещается на время исполнения обязанностей президента первым вице-президентом отстранять министров от должности или выносить им вотум недоверия, проводить пересмотр конституции и референдумы.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/iran-1947096314.html

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

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иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире, крушение вертолета президента ирана