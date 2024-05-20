https://ria.ru/20240520/iran-1947096314.html
Вице-президент Ирана пообещал, что правительство будет работать без сбоев
Вице-президент Ирана пообещал, что правительство будет работать без сбоев - РИА Новости, 20.05.2024
Вице-президент Ирана пообещал, что правительство будет работать без сбоев
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, в соответствии с конституцией страны, будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета Эбрахима Раиси... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:37
2024-05-20T08:37
2024-05-20T08:58
иран
в мире
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, в соответствии с конституцией страны, будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета Эбрахима Раиси обязанности президента в течение 50 дней до новых президентских выборов, их должен провести специальный совет, состоящий из трех лиц, передает иранской информационное агентство ISNA."Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", - говорится в сообщении.Отмечается, что президентские выборы могут пройти в июне-июле.Согласно статье 131 Конституции исламской республики, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.За проведением выборов и отбором кандидатов на пост президента будет следить Наблюдательный совет (фактически, верхняя палата парламента, которая рассматривает законопроекты на предмет соответствия шариату и конституции Ирана).Согласно статье 132 Конституции, запрещается на время исполнения обязанностей президента первым вице-президентом отстранять министров от должности или выносить им вотум недоверия, проводить пересмотр конституции и референдумы.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/iran-1947096314.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, крушение вертолета президента ирана
Иран, В мире, Крушение вертолета президента Ирана
Вице-президент Ирана пообещал, что правительство будет работать без сбоев
Вице-президент Ирана Мохбер: правительство будет работать без сбоев
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, в соответствии с конституцией страны, будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета Эбрахима Раиси обязанности президента в течение 50 дней до новых президентских выборов, их должен провести специальный совет, состоящий из трех лиц, передает иранской информационное агентство ISNA
.
"Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана
, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президентские выборы могут пройти в июне-июле.
Согласно статье 131 Конституции исламской республики, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
За проведением выборов и отбором кандидатов на пост президента будет следить Наблюдательный совет (фактически, верхняя палата парламента, которая рассматривает законопроекты на предмет соответствия шариату и конституции Ирана).
Согласно статье 132 Конституции, запрещается на время исполнения обязанностей президента первым вице-президентом отстранять министров от должности или выносить им вотум недоверия, проводить пересмотр конституции и референдумы.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.