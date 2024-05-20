https://ria.ru/20240520/iran-1947095175.html
Мадуро потрясен известием о гибели Раиси
Мадуро потрясен известием о гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Мадуро потрясен известием о гибели Раиси
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что потрясен новостями о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, которого считает образцовым и выдающимся мировым... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:21
2024-05-20T08:21
2024-05-20T10:23
в мире
иран
венесуэла
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что потрясен новостями о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, которого считает образцовым и выдающимся мировым лидером."Я потрясен страшным известием о прискорбной физической утрате президента Ирана Эбрахима Раиси. Нас с Силией (супруга Мадуро - ред.), которая дружит с его супругой (Раиси - ред.), охватывает огромная боль от необходимости прощаться с образцовым человеком, выдающимся мировым лидером ... защитником суверенитета своего народа и безоговорочным другом нашей страны", - написал Маудро в социальной сети X.Он сопроводил пост фотографиями, на которых запечатлен вместе с президентом Ирана.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, накануне потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947071330.html
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в мире, иран, венесуэла, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Венесуэла, Крушение вертолета президента Ирана
Мадуро потрясен известием о гибели Раиси
Мадуро заявил, что потрясен известием о гибели президента Ирана Раиси
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что потрясен новостями о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, которого считает образцовым и выдающимся мировым лидером.
"Я потрясен страшным известием о прискорбной физической утрате президента Ирана Эбрахима Раиси. Нас с Силией (супруга Мадуро - ред.), которая дружит с его супругой (Раиси - ред.), охватывает огромная боль от необходимости прощаться с образцовым человеком, выдающимся мировым лидером ... защитником суверенитета своего народа и безоговорочным другом нашей страны", - написал Маудро в социальной сети X.
Он сопроводил пост фотографиями, на которых запечатлен вместе с президентом Ирана.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана
и других официальных лиц, накануне потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.