https://ria.ru/20240520/iran-1947095175.html

Мадуро потрясен известием о гибели Раиси

Мадуро потрясен известием о гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Мадуро потрясен известием о гибели Раиси

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что потрясен новостями о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, которого считает образцовым и выдающимся мировым... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:21

2024-05-20T08:21

2024-05-20T10:23

в мире

иран

венесуэла

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что потрясен новостями о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, которого считает образцовым и выдающимся мировым лидером."Я потрясен страшным известием о прискорбной физической утрате президента Ирана Эбрахима Раиси. Нас с Силией (супруга Мадуро - ред.), которая дружит с его супругой (Раиси - ред.), охватывает огромная боль от необходимости прощаться с образцовым человеком, выдающимся мировым лидером ... защитником суверенитета своего народа и безоговорочным другом нашей страны", - написал Маудро в социальной сети X.Он сопроводил пост фотографиями, на которых запечатлен вместе с президентом Ирана.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, накануне потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947071330.html

иран

венесуэла

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в мире, иран, венесуэла, крушение вертолета президента ирана