https://ria.ru/20240520/iran-1947087751.html

СМИ: на месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших

СМИ: на месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: на месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших

Нет признаков того, что кто-либо из находившихся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, жив, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Иранский... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T06:21

2024-05-20T06:21

2024-05-20T07:25

иран

в мире

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нет признаков того, что кто-либо из находившихся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, жив, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц."Нет признаков жизни" после крушения вертолета президента Раиси", — говорится в сообщении.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что вертолет Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры считаются погибшими.Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947086418.html

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иран, в мире, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана