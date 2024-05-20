https://ria.ru/20240520/iran-1947087751.html
СМИ: на месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших
СМИ: на месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: на месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших
Нет признаков того, что кто-либо из находившихся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, жив, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Иранский... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T06:21
2024-05-20T06:21
2024-05-20T07:25
иран
в мире
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нет признаков того, что кто-либо из находившихся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, жив, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц."Нет признаков жизни" после крушения вертолета президента Раиси", — говорится в сообщении.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что вертолет Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры считаются погибшими.Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947086418.html
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иран, в мире, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
Иран, В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
СМИ: на месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших
Press TV: спасатели не нашли выживших после крушения вертолета президента Ирана