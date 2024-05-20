https://ria.ru/20240520/iran-1947087111.html

Всех пассажиров на борту вертолета Раиси считают погибшими, сообщили СМИ

Всех пассажиров на борту вертолета Раиси считают погибшими, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024

Всех пассажиров на борту вертолета Раиси считают погибшими, сообщили СМИ

Все находившиеся в упавшем вертолете иранского президента Эбрахима Раиси считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:58

2024-05-20T05:58

2024-05-20T11:01

иран

хосейн амир абдоллахиан

в мире

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все находившиеся в упавшем вертолете иранского президента Эбрахима Раиси считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника."К сожалению, все находившиеся считаются погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана", - пишет агентство.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, совершил жёсткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.

https://ria.ru/20240520/putin-1947076854.html

иран

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иран, хосейн амир абдоллахиан, в мире, крушение вертолета президента ирана