https://ria.ru/20240520/iran-1947087111.html
Всех пассажиров на борту вертолета Раиси считают погибшими, сообщили СМИ
Всех пассажиров на борту вертолета Раиси считают погибшими, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024
Всех пассажиров на борту вертолета Раиси считают погибшими, сообщили СМИ
Все находившиеся в упавшем вертолете иранского президента Эбрахима Раиси считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:58
2024-05-20T05:58
2024-05-20T11:01
иран
хосейн амир абдоллахиан
в мире
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все находившиеся в упавшем вертолете иранского президента Эбрахима Раиси считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника."К сожалению, все находившиеся считаются погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана", - пишет агентство.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, совершил жёсткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.
https://ria.ru/20240520/putin-1947076854.html
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иран, хосейн амир абдоллахиан, в мире, крушение вертолета президента ирана
Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, В мире, Крушение вертолета президента Ирана
Всех пассажиров на борту вертолета Раиси считают погибшими, сообщили СМИ
Reuters: все пассажиры вертолета президента Ирана Раиси считаются погибшими