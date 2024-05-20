https://ria.ru/20240520/iran-1947085313.html

СМИ: спасатели нашли место крушения вертолета президента Ирана

СМИ: спасатели нашли место крушения вертолета президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: спасатели нашли место крушения вертолета президента Ирана

Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы, сообщает телеканал Press... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:17

2024-05-20T05:17

2024-05-20T07:43

иран

в мире

турция

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы, сообщает телеканал Press TV."Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район", — говорится в сообщении.Как отмечает телеканал, Иранский Красный Полумесяц также заявил об обнаружении места крушения вертолета Раиси.Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жесткую посадку вертолета с Раиси, обнаружил "источник тепла". Позднее телеканал Press TV сообщил, что спасатели достигли указанного места, но не нашли там следов вертолета.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".

https://ria.ru/20240520/putin-1947077946.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947079093.html

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иран

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иран, в мире, турция, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана