Рейтинг@Mail.ru
СМИ: спасатели нашли место крушения вертолета президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 20.05.2024 (обновлено: 07:43 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947085313.html
СМИ: спасатели нашли место крушения вертолета президента Ирана
СМИ: спасатели нашли место крушения вертолета президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: спасатели нашли место крушения вертолета президента Ирана
Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы, сообщает телеканал Press... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:17
2024-05-20T07:43
иран
в мире
турция
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947040566_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_a63260020ffdabc6d16fd7b2763ed581.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы, сообщает телеканал Press TV.&quot;Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район&quot;, — говорится в сообщении.Как отмечает телеканал, Иранский Красный Полумесяц также заявил об обнаружении места крушения вертолета Раиси.Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жесткую посадку вертолета с Раиси, обнаружил "источник тепла". Позднее телеканал Press TV сообщил, что спасатели достигли указанного места, но не нашли там следов вертолета.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
https://ria.ru/20240520/putin-1947077946.html
https://ria.ru/20240520/raisi-1947079093.html
https://ria.ru/20240520/raisi-1947071330.html
иран
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947040566_77:0:710:475_1920x0_80_0_0_74c805d609db68bd9f530e923e71bc9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, турция, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
Иран, В мире, Турция, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
СМИ: спасатели нашли место крушения вертолета президента Ирана

Press TV: место крушения вертолета президента Ирана нашли, туда идут спасатели

© Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы, сообщает телеканал Press TV.
«

"Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район", — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, Иранский Красный Полумесяц также заявил об обнаружении места крушения вертолета Раиси.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 02:12
Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жесткую посадку вертолета с Раиси, обнаружил "источник тепла". Позднее телеканал Press TV сообщил, что спасатели достигли указанного места, но не нашли там следов вертолета.

ЧП с вертолетом Раиси

Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси, сообщили СМИ
Вчера, 02:40
Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Колумнист журнала Atlantic заявил о гибели Раиси
Вчера, 00:05
 
ИранВ миреТурцияХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала