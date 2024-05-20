СМИ: спасатели нашли место крушения вертолета президента Ирана
Press TV: место крушения вертолета президента Ирана нашли, туда идут спасатели
© Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы, сообщает телеканал Press TV.
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"Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район", — говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, Иранский Красный Полумесяц также заявил об обнаружении места крушения вертолета Раиси.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жесткую посадку вертолета с Раиси, обнаружил "источник тепла". Позднее телеканал Press TV сообщил, что спасатели достигли указанного места, но не нашли там следов вертолета.
ЧП с вертолетом Раиси
Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
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