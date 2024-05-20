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Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки в новых регионах через год - РИА Новости, 20.05.2024
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07:19 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/ipoteka-1947090693.html
Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки в новых регионах через год
Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки в новых регионах через год - РИА Новости, 20.05.2024
Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки в новых регионах через год
Программа льготной ипотеки под 2% на вторичном рынке недвижимости в новых регионах может быть расширена на большее количество категорий граждан, если покажет... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:19
2024-05-20T07:19
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
марат хуснуллин
владимир путин
ипотека
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Дарья Ураева. Программа льготной ипотеки под 2% на вторичном рынке недвижимости в новых регионах может быть расширена на большее количество категорий граждан, если покажет результат за год, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как подчеркнул Хуснуллин, в новых регионах стоит задача "запустить жилищное строительство". "Поэтому мы договорились, что год поработаем с ипотекой на вторичном рынке, но для отдельных категорий граждан: для социальных работников, для военнослужащих, для ветеранов, в том числе и участников СВО. Поэтому посмотрим, как работает. Дальше либо будем эту меру притормаживать, либо будем наоборот расширять", - рассказал вице-премьер. Кроме того, отметил он, готовится программа капитального ремонта жилищной инфраструктуры в новых регионах. В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству распространить программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ на вторичный рынок жилья. В конце апреля Минфин РФ сообщил, что участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в спецоперации, а также работники ряда федеральных органах власти, социальной сферы, сфер здравоохранения, культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях теперь могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке 2%. Сделать это можно до 30 апреля 2025 года. Ранее в новых регионах была запущена программа льготной ипотеки со ставкой в 2% на новостройки.
https://ria.ru/20240520/ipoteka-1947089392.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, марат хуснуллин, владимир путин, ипотека
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Ипотека
Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки в новых регионах через год

Хуснуллин: льготную ипотеку под 2% в новых регионах могут расширить через год

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Дарья Ураева. Программа льготной ипотеки под 2% на вторичном рынке недвижимости в новых регионах может быть расширена на большее количество категорий граждан, если покажет результат за год, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как подчеркнул Хуснуллин, в новых регионах стоит задача "запустить жилищное строительство".
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"Поэтому мы договорились, что год поработаем с ипотекой на вторичном рынке, но для отдельных категорий граждан: для социальных работников, для военнослужащих, для ветеранов, в том числе и участников СВО. Поэтому посмотрим, как работает. Дальше либо будем эту меру притормаживать, либо будем наоборот расширять", - рассказал вице-премьер.
Кроме того, отметил он, готовится программа капитального ремонта жилищной инфраструктуры в новых регионах.
В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству распространить программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ на вторичный рынок жилья. В конце апреля Минфин РФ сообщил, что участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в спецоперации, а также работники ряда федеральных органах власти, социальной сферы, сфер здравоохранения, культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях теперь могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке 2%. Сделать это можно до 30 апреля 2025 года. Ранее в новых регионах была запущена программа льготной ипотеки со ставкой в 2% на новостройки.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМарат ХуснуллинВладимир ПутинИпотека
 
 
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