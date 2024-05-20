https://ria.ru/20240520/ipoteka-1947089392.html
Спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение
Спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение - РИА Новости, 20.05.2024
Спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение
Распространение льготной ипотеки под 2% на "вторичку" в новых регионах может "подстегнуть" цены на жилье, но это необходимо, потому что спрос на квартиры в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:02
2024-05-20T07:02
2024-05-20T07:17
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818162298_0:119:3162:1898_1920x0_80_0_0_41fd6dee98a1241aaab541ad7686ca7a.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Дарья Ураева. Распространение льготной ипотеки под 2% на "вторичку" в новых регионах может "подстегнуть" цены на жилье, но это необходимо, потому что спрос на квартиры в новостройках уже превышает предложение, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Оно (распространение льготной ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья - ред.) немножко подстегнет цены, это безусловно. Но сегодня, не развивая вторичный рынок, только первичный рынок не вытянет объем. Потому что, чтобы появилось предложение в достаточном количестве на первичном рынке, несколько лет уйдет. Уже первые дома, которые строятся, они распроданы все на фундаменте", - рассказал Хуснуллин. По его словам, именно поэтому рынок недвижимости в новых регионах нужно развивать комплексно, задействуя и "вторичку", а льготное ипотечное кредитования как раз будет способствовать этому процессу. В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству распространить программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ на вторичный рынок жилья. В конце апреля Минфин России сообщил, что участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, а также работники ряда федеральных органов власти, социальной сферы, сфер здравоохранения, культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях теперь могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке 2%. Сделать это можно до 30 апреля 2025 года. Ранее в новых регионах была запущена программа льготной ипотеки на новостройки.
https://ria.ru/20240517/mariupol-1946789166.html
https://realty.ria.ru/20240204/ipoteka-1925322846.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818162298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f10761f4c93d01314260ff907a8b0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, марат хуснуллин, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение
Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах превышает предложение