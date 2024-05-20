https://ria.ru/20240520/ipoteka-1947089392.html

Спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение

Спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение - РИА Новости, 20.05.2024

Спрос по льготной ипотеке в новых регионах превысил предложение

Распространение льготной ипотеки под 2% на "вторичку" в новых регионах может "подстегнуть" цены на жилье, но это необходимо, потому что спрос на квартиры в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T07:02

2024-05-20T07:02

2024-05-20T07:17

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

марат хуснуллин

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Дарья Ураева. Распространение льготной ипотеки под 2% на "вторичку" в новых регионах может "подстегнуть" цены на жилье, но это необходимо, потому что спрос на квартиры в новостройках уже превышает предложение, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Оно (распространение льготной ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья - ред.) немножко подстегнет цены, это безусловно. Но сегодня, не развивая вторичный рынок, только первичный рынок не вытянет объем. Потому что, чтобы появилось предложение в достаточном количестве на первичном рынке, несколько лет уйдет. Уже первые дома, которые строятся, они распроданы все на фундаменте", - рассказал Хуснуллин. По его словам, именно поэтому рынок недвижимости в новых регионах нужно развивать комплексно, задействуя и "вторичку", а льготное ипотечное кредитования как раз будет способствовать этому процессу. В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству распространить программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ на вторичный рынок жилья. В конце апреля Минфин России сообщил, что участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, а также работники ряда федеральных органов власти, социальной сферы, сфер здравоохранения, культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях теперь могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке 2%. Сделать это можно до 30 апреля 2025 года. Ранее в новых регионах была запущена программа льготной ипотеки на новостройки.

https://ria.ru/20240517/mariupol-1946789166.html

https://realty.ria.ru/20240204/ipoteka-1925322846.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, марат хуснуллин, владимир путин