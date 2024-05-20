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США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 20.05.2024 (обновлено: 21:23 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/instruktory-1947286492.html
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 20.05.2024
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину после завершения конфликта, но сейчас таких планов нет, заявил в понедельник председатель... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:18
2024-05-20T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину после завершения конфликта, но сейчас таких планов нет, заявил в понедельник председатель объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Чарльз Браун. "Военнослужащие США работали там и тренировали украинцев до февраля 2022 год, а сейчас нет… когда конфликт закончится, предположу, что мы сможем вернуть инструкторов назад", - сообщил он журналистам на брифинге. Браун добавил, что в настоящее время планов по возвращению американских инструкторов обратно на Украину у США нет.
https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html
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в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину

Пентагон: США могут вернуть военных инструкторов на Украину после конфликта

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину после завершения конфликта, но сейчас таких планов нет, заявил в понедельник председатель объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Чарльз Браун.
«
"Военнослужащие США работали там и тренировали украинцев до февраля 2022 год, а сейчас нет… когда конфликт закончится, предположу, что мы сможем вернуть инструкторов назад", - сообщил он журналистам на брифинге.
Браун добавил, что в настоящее время планов по возвращению американских инструкторов обратно на Украину у США нет.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраина
 
 
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