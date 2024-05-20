https://ria.ru/20240520/instruktory-1947286492.html
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 20.05.2024
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину после завершения конфликта, но сейчас таких планов нет, заявил в понедельник председатель... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:18
2024-05-20T20:18
2024-05-20T21:23
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину после завершения конфликта, но сейчас таких планов нет, заявил в понедельник председатель объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Чарльз Браун. "Военнослужащие США работали там и тренировали украинцев до февраля 2022 год, а сейчас нет… когда конфликт закончится, предположу, что мы сможем вернуть инструкторов назад", - сообщил он журналистам на брифинге. Браун добавил, что в настоящее время планов по возвращению американских инструкторов обратно на Украину у США нет.
https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html
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в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина
США считают возможным возвращение военных инструкторов на Украину
Пентагон: США могут вернуть военных инструкторов на Украину после конфликта