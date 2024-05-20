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Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 20.05.2024
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15:21 20.05.2024 (обновлено: 15:26 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/indiya-1947214874.html
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 20.05.2024
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью агентству PTI. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:21
2024-05-20T15:26
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая – РИА Новости. Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью агентству PTI. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. "Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития", - заявил Моди, ссылаясь на полученные им приглашения принять участие во встрече G7 и саммите по Украине в следующем месяце. Премьер-министр заявил, что Индия "поддержит голос Глобального Юга" на этих саммитах, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, и процветающего и мирного мира во всем мире". "Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств", - сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на двух многосторонних встречах. Ранее издание Week сообщило, что Индии было передано приглашение посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии. По данным источников издания, участие Индии во встрече обсуждалось во время прошедшего в феврале визита министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса в Нью-Дели, в ходе которого он провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. За этим последовал телефонный разговор Владимира Зеленского с премьер-министром Нарендрой Моди в марте и визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
https://ria.ru/20240517/braziliya-1946559442.html
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в мире, украина, швейцария, россия, нарендра моди, владимир хохлов, дмитрий песков, g7
В мире, Украина, Швейцария, Россия, Нарендра Моди, Владимир Хохлов, Дмитрий Песков, G7
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Премьер-министр Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

© Pixabay / SuzyTТадж-Махал в городе Агра
Тадж-Махал в городе Агра - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Pixabay / SuzyT
Тадж-Махал в городе Агра. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая – РИА Новости. Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью агентству PTI.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития", - заявил Моди, ссылаясь на полученные им приглашения принять участие во встрече G7 и саммите по Украине в следующем месяце.
Премьер-министр заявил, что Индия "поддержит голос Глобального Юга" на этих саммитах, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, и процветающего и мирного мира во всем мире".
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"Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств", - сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на двух многосторонних встречах.
Ранее издание Week сообщило, что Индии было передано приглашение посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии. По данным источников издания, участие Индии во встрече обсуждалось во время прошедшего в феврале визита министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса в Нью-Дели, в ходе которого он провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. За этим последовал телефонный разговор Владимира Зеленского с премьер-министром Нарендрой Моди в марте и визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
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