https://ria.ru/20240520/indiya-1947084646.html

Товарооборот России и Индии достиг рекордных 17,5 миллиарда долларов

Товарооборот России и Индии достиг рекордных 17,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 20.05.2024

Товарооборот России и Индии достиг рекордных 17,5 миллиарда долларов

Товарооборот России и Индии в первом квартале достиг рекордных 17,5 миллиарда долларов, а главным по "прибыли" месяцем стал март, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:09

2024-05-20T05:09

2024-05-20T05:09

экономика

россия

индия

китай

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Индии в первом квартале достиг рекордных 17,5 миллиарда долларов, а главным по "прибыли" месяцем стал март, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства промышленности и торговли. Так, российско-индийская торговля выросла на 5% в годовом выражении, до рекордных 17,5 миллиарда долларов. Предыдущий максимум был во втором квартале прошлого года на уровне 17 миллиардов долларов. В январе она составила 6 миллиардов долларов, в феврале 5,2 миллиарда. В марте показатель вырос на 7,6% в годовом выражении и достиг 6,3 миллиарда долларов - что лишь немногим уступает рекордному маю прошлого года (6,33 миллиарда). При этом Россия в первом квартале поставила в Индию товаров на 16,3 миллиарда долларов против 15,6 миллиарда годом ранее. Это позволило России остаться вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 24,8 миллиарда долларов. Экспорт индийских товаров в Россию в январе-марте увеличился на 22% - до 1,2 миллиарда долларов. Здесь Россия является 28-й. В топ-5 главных получателей индийских товаров входят США (20,8 миллиарда долларов), ОАЭ (10,9 миллиарда долларов), Нидерланды (6,8 миллиарда долларов), Сингапур (5,5 миллиарда долларов) и Китай (4,7 миллиарда долларов). Главным торговым партнером Индии в первом квартале стал Китай – их взаимная торговля выросла на 9,6%, до 29,5 миллиарда долларов. Индийско-американский товарооборот сократился на 3,8% - до 29,4 миллиарда долларов. На третьем месте остаются ОАЭ (рост на 25%, до 26,1 миллиарда долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией уменьшился на 8,3% - до 12,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html

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экономика, россия, индия, китай