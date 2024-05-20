https://ria.ru/20240520/implant-1947222304.html

Компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца

Компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца - РИА Новости, 20.05.2024

Компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца

Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение американского минздрава вживить имплант... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:45

2024-05-20T15:45

2024-05-20T15:45

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение американского минздрава вживить имплант Telepathy в мозг второго участника эксперимента, сообщает издание Wall Street Journal. "Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) минздрава США дало зеленый свет (компании) Илона Маска Neuralink на имплантацию ее чипа для мозга второму человеку, приняв предложенные компанией исправления проблемы, которая возникала у первого участника текста", - пишет издание со ссылкой на документ. По его информации, для исправления проблемы с отходящими ультратонкими проводами, о которых ранее сообщала компания, предлагается внедрять часть проводов глубже в мозг. Ранее компания Neuralink заявила о том, что крошечные провода импланта отошли от мозга пациента во время первого испытания на людях, в результате чего уменьшилось количество электродов, которые могут измерять сигналы мозга. В январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы "силой мысли". Тогда же Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям. Следующий проект называется Blindsight. Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска. -0-

https://ria.ru/20240321/implant-1934585639.html

https://ria.ru/20240224/mozg-1929024761.html

https://ria.ru/20240221/kiborgizatsiya-1928615750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, илон маск