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Компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца - РИА Новости, 20.05.2024
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Наука
 
15:45 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/implant-1947222304.html
Компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца
Компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца - РИА Новости, 20.05.2024
Компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца
Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение американского минздрава вживить имплант... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:45
2024-05-20T15:45
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение американского минздрава вживить имплант Telepathy в мозг второго участника эксперимента, сообщает издание Wall Street Journal. "Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) минздрава США дало зеленый свет (компании) Илона Маска Neuralink на имплантацию ее чипа для мозга второму человеку, приняв предложенные компанией исправления проблемы, которая возникала у первого участника текста", - пишет издание со ссылкой на документ. По его информации, для исправления проблемы с отходящими ультратонкими проводами, о которых ранее сообщала компания, предлагается внедрять часть проводов глубже в мозг. Ранее компания Neuralink заявила о том, что крошечные провода импланта отошли от мозга пациента во время первого испытания на людях, в результате чего уменьшилось количество электродов, которые могут измерять сигналы мозга. В январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы "силой мысли". Тогда же Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям. Следующий проект называется Blindsight. Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска. -0-
https://ria.ru/20240321/implant-1934585639.html
https://ria.ru/20240224/mozg-1929024761.html
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в мире, технологии, сша, илон маск
Наука, В мире, Технологии, США, Илон Маск
Компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца

WSJ: компания Илона Маска получила разрешение Минздрава США на имплант Telepathy

© Фото : Mask et al / NeuralinkЧипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов
Чипы интерфейса мозг-компьютер и набор электродов - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Mask et al / Neuralink
Чипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение американского минздрава вживить имплант Telepathy в мозг второго участника эксперимента, сообщает издание Wall Street Journal.
"Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) минздрава США дало зеленый свет (компании) Илона Маска Neuralink на имплантацию ее чипа для мозга второму человеку, приняв предложенные компанией исправления проблемы, которая возникала у первого участника текста", - пишет издание со ссылкой на документ.
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По его информации, для исправления проблемы с отходящими ультратонкими проводами, о которых ранее сообщала компания, предлагается внедрять часть проводов глубже в мозг.
Ранее компания Neuralink заявила о том, что крошечные провода импланта отошли от мозга пациента во время первого испытания на людях, в результате чего уменьшилось количество электродов, которые могут измерять сигналы мозга.
В январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.
Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы "силой мысли".
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Тогда же Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям. Следующий проект называется Blindsight.
Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска. -0-
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