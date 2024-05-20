https://ria.ru/20240520/il-76-1947097600.html

Ил-76, вылетевшие на помощь в Иран, возвращаются в Россию

Ил-76, вылетевшие на помощь в Иран, возвращаются в Россию - РИА Новости, 20.05.2024

Ил-76, вылетевшие на помощь в Иран, возвращаются в Россию

Два самолета Ил-76, вылетевшие для оказания помощи в поисковой операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:55

2024-05-20T08:55

2024-05-20T09:00

иран

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

в мире

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два самолета Ил-76, вылетевшие для оказания помощи в поисковой операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России."Два самолета Ил-76 МЧС России, вылетевшие ранее для оказания помощи в поисково-спасательной операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский", - говорится в сообщении.В составе группировки - 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета, обломки которого были найдены в труднодоступной местности. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, в соответствии с конституцией страны, будет исполнять обязанности президента до проведения выборов.

https://ria.ru/20240520/iran-1947094804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, в мире, крушение вертолета президента ирана