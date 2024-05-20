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Размер гранта "Агростартап" в Липецкой области вырос до 110 млн рублей - РИА Новости, 20.05.2024
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Липецкая область
 
11:07 20.05.2024
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Размер гранта "Агростартап" в Липецкой области вырос до 110 млн рублей
Размер гранта "Агростартап" в Липецкой области вырос до 110 млн рублей - РИА Новости, 20.05.2024
Размер гранта "Агростартап" в Липецкой области вырос до 110 млн рублей
В 2024 году общий размер господдержки на реализацию такого направления сельскохозяйственного бизнеса, как "Агростартап" для фермеров Липецкой области, увеличен... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:07
2024-05-20T11:07
липецкая область
игорь артамонов
фермеры
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ЛИПЕЦК, 20 мая - РИА Новости. В 2024 году общий размер господдержки на реализацию такого направления сельскохозяйственного бизнеса, как "Агростартап" для фермеров Липецкой области, увеличен на 33% до 110,5 миллиона рублей, данное направление очень популярно в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что минимальный размер гранта "Агростартап" с этого года составляет 1,5 миллиона рублей, максимальный - 5 миллионов рублей. Грант выдается на условиях софинансирования. Собственных средств фермера должно быть не менее 10% от суммы гранта. Артамонов отметил, что прием заявок на получение гранта стартовал. Получить его могут как физлица, так и индивидуальные предприниматели, руководящие крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ), а также КФХ со статусом юрлица. Для этого до 17 июня 2024 года включительно необходимо заполнить заявку в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". "Федеральные меры поддержки оказывают реальную помощь липецким фермерам, помогают им развивать и модернизировать хозяйство, реализовывать продукцию. В конечном итоге выигрывают не только товаропроизводители, но и потребители, которые могут приобретать свежую, экологически чистую сельхозпродукцию", – отметил Артамонов. Губернатор напомнил, что грант "Агростартап" действует с 2019 года и выдается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это самый востребованный вид господдержки среди фермеров Липецкой области. За пять лет получателями стали 145 фермеров, из федерального и областного бюджетов за это время было выделено почти 400 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240517/trudoustroystvo-1946685634.html
https://ria.ru/20240515/selkhozkooperativy-1946207085.html
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игорь артамонов, фермеры
Липецкая область, Игорь Артамонов, фермеры

Размер гранта "Агростартап" в Липецкой области вырос до 110 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 20 мая - РИА Новости. В 2024 году общий размер господдержки на реализацию такого направления сельскохозяйственного бизнеса, как "Агростартап" для фермеров Липецкой области, увеличен на 33% до 110,5 миллиона рублей, данное направление очень популярно в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что минимальный размер гранта "Агростартап" с этого года составляет 1,5 миллиона рублей, максимальный - 5 миллионов рублей. Грант выдается на условиях софинансирования. Собственных средств фермера должно быть не менее 10% от суммы гранта.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Артамонов отметил, что прием заявок на получение гранта стартовал. Получить его могут как физлица, так и индивидуальные предприниматели, руководящие крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ), а также КФХ со статусом юрлица. Для этого до 17 июня 2024 года включительно необходимо заполнить заявку в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
"Федеральные меры поддержки оказывают реальную помощь липецким фермерам, помогают им развивать и модернизировать хозяйство, реализовывать продукцию. В конечном итоге выигрывают не только товаропроизводители, но и потребители, которые могут приобретать свежую, экологически чистую сельхозпродукцию", – отметил Артамонов.
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Липецкие сельхозкооперативы получат 65,6 млн рублей по нацпроекту
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Губернатор напомнил, что грант "Агростартап" действует с 2019 года и выдается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это самый востребованный вид господдержки среди фермеров Липецкой области. За пять лет получателями стали 145 фермеров, из федерального и областного бюджетов за это время было выделено почти 400 миллионов рублей.
 
Липецкая областьИгорь Артамоновфермеры
 
 
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