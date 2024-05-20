https://ria.ru/20240520/grant-1947132213.html

Размер гранта "Агростартап" в Липецкой области вырос до 110 млн рублей

Размер гранта "Агростартап" в Липецкой области вырос до 110 млн рублей - РИА Новости, 20.05.2024

Размер гранта "Агростартап" в Липецкой области вырос до 110 млн рублей

В 2024 году общий размер господдержки на реализацию такого направления сельскохозяйственного бизнеса, как "Агростартап" для фермеров Липецкой области, увеличен... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:07

2024-05-20T11:07

2024-05-20T11:07

липецкая область

игорь артамонов

фермеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

ЛИПЕЦК, 20 мая - РИА Новости. В 2024 году общий размер господдержки на реализацию такого направления сельскохозяйственного бизнеса, как "Агростартап" для фермеров Липецкой области, увеличен на 33% до 110,5 миллиона рублей, данное направление очень популярно в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что минимальный размер гранта "Агростартап" с этого года составляет 1,5 миллиона рублей, максимальный - 5 миллионов рублей. Грант выдается на условиях софинансирования. Собственных средств фермера должно быть не менее 10% от суммы гранта. Артамонов отметил, что прием заявок на получение гранта стартовал. Получить его могут как физлица, так и индивидуальные предприниматели, руководящие крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ), а также КФХ со статусом юрлица. Для этого до 17 июня 2024 года включительно необходимо заполнить заявку в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". "Федеральные меры поддержки оказывают реальную помощь липецким фермерам, помогают им развивать и модернизировать хозяйство, реализовывать продукцию. В конечном итоге выигрывают не только товаропроизводители, но и потребители, которые могут приобретать свежую, экологически чистую сельхозпродукцию", – отметил Артамонов. Губернатор напомнил, что грант "Агростартап" действует с 2019 года и выдается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это самый востребованный вид господдержки среди фермеров Липецкой области. За пять лет получателями стали 145 фермеров, из федерального и областного бюджетов за это время было выделено почти 400 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240517/trudoustroystvo-1946685634.html

https://ria.ru/20240515/selkhozkooperativy-1946207085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, фермеры