https://ria.ru/20240520/gosduma-1947204693.html
В Госдуме назвали сроки назначения нового главы комитета по культуре
В Госдуме назвали сроки назначения нового главы комитета по культуре - РИА Новости, 20.05.2024
В Госдуме назвали сроки назначения нового главы комитета по культуре
Решение по назначению нового главы комитета ГД по культуре может быть принято на этой неделе, считает первый замглавы комитета ГД по культуре Александр Шолохов. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:49
2024-05-20T14:49
2024-05-20T14:51
политика
елена ямпольская
александр шолохов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Решение по назначению нового главы комитета ГД по культуре может быть принято на этой неделе, считает первый замглавы комитета ГД по культуре Александр Шолохов. В Госдуму ранее был внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД и главы комитета ГД по культуре Елены Ямпольской. Президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики. "Мне пока нечего сообщить… Каких-то решений пока еще нет… Это не будет особенно долгий процесс, скорее всего, в течение этой недели такое решение должно быть принято", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20240516/yampolskaya-1946460747.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, елена ямпольская, александр шолохов, владимир путин
Политика, Елена Ямпольская, Александр Шолохов, Владимир Путин
В Госдуме назвали сроки назначения нового главы комитета по культуре
Шолохов допустил назначение нового главы комитета ГД по культуре на этой неделе
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Решение по назначению нового главы комитета ГД по культуре может быть принято на этой неделе, считает первый замглавы комитета ГД по культуре Александр Шолохов.
В Госдуму ранее был внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД и главы комитета ГД по культуре Елены Ямпольской. Президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики.
"Мне пока нечего сообщить… Каких-то решений пока еще нет… Это не будет особенно долгий процесс, скорее всего, в течение этой недели такое решение должно быть принято", - сказал он РИА Новости.