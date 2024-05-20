https://ria.ru/20240520/gosduma-1947204693.html

В Госдуме назвали сроки назначения нового главы комитета по культуре

В Госдуме назвали сроки назначения нового главы комитета по культуре - РИА Новости, 20.05.2024

В Госдуме назвали сроки назначения нового главы комитета по культуре

Решение по назначению нового главы комитета ГД по культуре может быть принято на этой неделе, считает первый замглавы комитета ГД по культуре Александр Шолохов. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:49

2024-05-20T14:49

2024-05-20T14:51

политика

елена ямпольская

александр шолохов

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Решение по назначению нового главы комитета ГД по культуре может быть принято на этой неделе, считает первый замглавы комитета ГД по культуре Александр Шолохов. В Госдуму ранее был внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД и главы комитета ГД по культуре Елены Ямпольской. Президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики. "Мне пока нечего сообщить… Каких-то решений пока еще нет… Это не будет особенно долгий процесс, скорее всего, в течение этой недели такое решение должно быть принято", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20240516/yampolskaya-1946460747.html

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политика, елена ямпольская, александр шолохов, владимир путин