https://ria.ru/20240520/gosduma-1947160384.html

ГД дорабатывает запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола

ГД дорабатывает запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола - РИА Новости, 20.05.2024

ГД дорабатывает запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола

Законопроект о запрете на усыновление для стран, где разрешена смена пола, находится на финальной стадии доработки, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:12

2024-05-20T12:12

2024-05-20T12:17

василий пискарев

госдума рф

год семьи

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Законопроект о запрете на усыновление для стран, где разрешена смена пола, находится на финальной стадии доработки, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "В рамках нашей комиссии разработан законопроект о введении полного запрета на усыновление для стран, где разрешена смена пола в любом формате… Законопроект проработан со всеми профильными министерствами, ведомствами и находится на финальной стадии доработки", - сказал Пискарев на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.

https://ria.ru/20240417/aftonbladet-1940682020.html

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василий пискарев, госдума рф, год семьи