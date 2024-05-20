https://ria.ru/20240520/gosduma-1947160384.html
ГД дорабатывает запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола
ГД дорабатывает запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола - РИА Новости, 20.05.2024
ГД дорабатывает запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола
Законопроект о запрете на усыновление для стран, где разрешена смена пола, находится на финальной стадии доработки, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:12
2024-05-20T12:12
2024-05-20T12:17
василий пискарев
госдума рф
год семьи
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Законопроект о запрете на усыновление для стран, где разрешена смена пола, находится на финальной стадии доработки, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "В рамках нашей комиссии разработан законопроект о введении полного запрета на усыновление для стран, где разрешена смена пола в любом формате… Законопроект проработан со всеми профильными министерствами, ведомствами и находится на финальной стадии доработки", - сказал Пискарев на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.
https://ria.ru/20240417/aftonbladet-1940682020.html
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василий пискарев, госдума рф, год семьи
Василий Пискарев, Госдума РФ, Год семьи
ГД дорабатывает запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола
Пискарев: запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола почти готов