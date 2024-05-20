Рейтинг@Mail.ru
Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 20.05.2024 (обновлено: 00:25 21.05.2024)
https://ria.ru/20240520/gosdep-1947305970.html
Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль
Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль - РИА Новости, 21.05.2024
Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль
Россия и Израиль не являются членами Международного уголовного суда, но распространить свою юрисдикцию он может только на Россию, заявил официальный... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T23:32
2024-05-21T00:25
в мире
израиль
россия
украина
джордж буш (младший)
биньямин нетаньяху
исмаил хания
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867788980_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_624619ff11d1573dc42578cecdf4dff2.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Израиль не являются членами Международного уголовного суда, но распространить свою юрисдикцию он может только на Россию, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. По утверждению дипломата, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В случае с Израилем и Палестиной, по мнению представителя госдепа, ни на одну из сторон она не распространяется, а в случае с Украиной и Россией — Киев признает юрисдикцию суда.По словам Миллера, Израиль выражает готовность сотрудничать с инстанцией, а Россия — нет, что делает ситуации "фундаментально различными".Он заявил, что в Израиле якобы и так существуют механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права. На просьбу уточнить, какие действия властей Израиля, изначально отвергавшего попытки МУС провести свое расследование, заставляют Вашингтон так думать, Миллер заявил, что "в расписании была поездка прокурора". "Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими", — добавил дипломат.. Сами США при этом отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и действует до сих пор. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения. В понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Тель-Авива в секторе Газа и не считают, что инстанция обладает полномочиями в этом вопросе.Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
https://ria.ru/20240520/dzhonson-1947296067.html
https://ria.ru/20240514/mus-1945986142.html
https://ria.ru/20240520/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867785511_0:37:2632:2011_1920x0_80_0_0_7366ef48413f008bcd5f318df2ee1209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, украина, джордж буш (младший), биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас
В мире, Израиль, Россия, Украина, Джордж Буш (младший), Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, ХАМАС
Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль

Официальный представитель госдепа: МУС может преследовать Россию, но не Израиль

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Израиль не являются членами Международного уголовного суда, но распространить свою юрисдикцию он может только на Россию, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
По утверждению дипломата, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В случае с Израилем и Палестиной, по мнению представителя госдепа, ни на одну из сторон она не распространяется, а в случае с Украиной и Россией — Киев признает юрисдикцию суда.
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Конгресс готов применить любые меры против МУС, заявил спикер Джонсон
Вчера, 21:37
По словам Миллера, Израиль выражает готовность сотрудничать с инстанцией, а Россия — нет, что делает ситуации "фундаментально различными".
Он заявил, что в Израиле якобы и так существуют механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права. На просьбу уточнить, какие действия властей Израиля, изначально отвергавшего попытки МУС провести свое расследование, заставляют Вашингтон так думать, Миллер заявил, что "в расписании была поездка прокурора".
"Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими", — добавил дипломат..
Сами США при этом отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и действует до сих пор. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя выступил против присутствия представителей МУС в Совбезе ООН
14 мая, 19:33
В понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.
Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Тель-Авива в секторе Газа и не считают, что инстанция обладает полномочиями в этом вопросе.
Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияУкраинаДжордж Буш (младший)Биньямин НетаньяхуИсмаил ХанияМеждународный уголовный судХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала