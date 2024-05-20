https://ria.ru/20240520/gosdep-1947305970.html

Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль

Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль - РИА Новости, 21.05.2024

Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль

Россия и Израиль не являются членами Международного уголовного суда, но распространить свою юрисдикцию он может только на Россию, заявил официальный... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-20T23:32

2024-05-20T23:32

2024-05-21T00:25

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Израиль не являются членами Международного уголовного суда, но распространить свою юрисдикцию он может только на Россию, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. По утверждению дипломата, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В случае с Израилем и Палестиной, по мнению представителя госдепа, ни на одну из сторон она не распространяется, а в случае с Украиной и Россией — Киев признает юрисдикцию суда.По словам Миллера, Израиль выражает готовность сотрудничать с инстанцией, а Россия — нет, что делает ситуации "фундаментально различными".Он заявил, что в Израиле якобы и так существуют механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права. На просьбу уточнить, какие действия властей Израиля, изначально отвергавшего попытки МУС провести свое расследование, заставляют Вашингтон так думать, Миллер заявил, что "в расписании была поездка прокурора". "Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими", — добавил дипломат.. Сами США при этом отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и действует до сих пор. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения. В понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Тель-Авива в секторе Газа и не считают, что инстанция обладает полномочиями в этом вопросе.Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.

https://ria.ru/20240520/dzhonson-1947296067.html

https://ria.ru/20240514/mus-1945986142.html

https://ria.ru/20240520/konflikt-1915630213.html

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