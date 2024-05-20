https://ria.ru/20240520/gosdep-1947294420.html

Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой

Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой - РИА Новости, 20.05.2024

Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой

США получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли, сказал официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:20

2024-05-20T21:20

2024-05-20T21:32

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иран

тегеран (город)

крушение вертолета президента ирана

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Нас запросило о содействии иранское правительство. Мы дали им понять, что предложим помощь, как поступили бы в ответ на запрос любого иностранного правительства в такого рода ситуации. В конце концов мы не смогли оказать это содействие", - сообщил он на брифинге для СМИ. Миллер пояснил, что помочь иранцам не удалось "по причинам в основном логистического свойства". Он отказался конкретизировать, какую именно помощь запрашивали из Тегерана.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html

сша

иран

тегеран (город)

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в мире, сша, иран, тегеран (город), крушение вертолета президента ирана, государственный департамент сша