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Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой - РИА Новости, 20.05.2024
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21:20 20.05.2024 (обновлено: 21:32 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/gosdep-1947294420.html
Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой
Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой - РИА Новости, 20.05.2024
Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой
США получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли, сказал официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:20
2024-05-20T21:32
в мире
сша
иран
тегеран (город)
крушение вертолета президента ирана
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Нас запросило о содействии иранское правительство. Мы дали им понять, что предложим помощь, как поступили бы в ответ на запрос любого иностранного правительства в такого рода ситуации. В конце концов мы не смогли оказать это содействие", - сообщил он на брифинге для СМИ. Миллер пояснил, что помочь иранцам не удалось "по причинам в основном логистического свойства". Он отказался конкретизировать, какую именно помощь запрашивали из Тегерана.
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в мире, сша, иран, тегеран (город), крушение вертолета президента ирана, государственный департамент сша
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Крушение вертолета президента Ирана, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой

Госдеп: Иран просил помощи США из-за авиакатастрофы, но оказать ее не удалось

© Фото : соцсетиМесто крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Нас запросило о содействии иранское правительство. Мы дали им понять, что предложим помощь, как поступили бы в ответ на запрос любого иностранного правительства в такого рода ситуации. В конце концов мы не смогли оказать это содействие", - сообщил он на брифинге для СМИ.
Миллер пояснил, что помочь иранцам не удалось "по причинам в основном логистического свойства". Он отказался конкретизировать, какую именно помощь запрашивали из Тегерана.
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