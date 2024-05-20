https://ria.ru/20240520/gosdep-1947294420.html
Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой
Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой - РИА Новости, 20.05.2024
Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой
США получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли, сказал официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:20
2024-05-20T21:20
2024-05-20T21:32
в мире
сша
иран
тегеран (город)
крушение вертолета президента ирана
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947092582_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_8f5c4001267b86395601338263400a17.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Нас запросило о содействии иранское правительство. Мы дали им понять, что предложим помощь, как поступили бы в ответ на запрос любого иностранного правительства в такого рода ситуации. В конце концов мы не смогли оказать это содействие", - сообщил он на брифинге для СМИ. Миллер пояснил, что помочь иранцам не удалось "по причинам в основном логистического свойства". Он отказался конкретизировать, какую именно помощь запрашивали из Тегерана.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947092582_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_daebc53e02cf5e2eadbcac4c3141514c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), крушение вертолета президента ирана, государственный департамент сша
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Крушение вертолета президента Ирана, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что Иран запрашивал помощь США в связи с авиакатастрофой
Госдеп: Иран просил помощи США из-за авиакатастрофы, но оказать ее не удалось