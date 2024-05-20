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Симоньян рассказала, сколько должны получать российские генералы - РИА Новости, 20.05.2024
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00:59 20.05.2024 (обновлено: 01:56 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/generaly-1947074968.html
Симоньян рассказала, сколько должны получать российские генералы
Симоньян рассказала, сколько должны получать российские генералы - РИА Новости, 20.05.2024
Симоньян рассказала, сколько должны получать российские генералы
Генералы в России должны получать миллион рублей, и это касается не только армии, а всех людей "в погонах", об этом главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:59
2024-05-20T01:56
общество
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
гибдд мвд рф
крокус
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Генералы в России должны получать миллион рублей, и это касается не только армии, а всех людей "в погонах", об этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее в эфире она рассказала о диалоге с одним из участников передачи, который состоялся несколько месяцев назад, когда собеседник спросил, должен ли генерал получать миллион рублей."Я говорю — да, а почему нет? Ну почему генерал не может получать миллион (рублей)? Почему может, какой-нибудь там вице-президент, какой-нибудь госкомпании, или какой-нибудь конторы получать 10 миллионов, а генерал, который жизнь положил на защиту своей Родины, не может получать миллион? Но ведь на это денег у страны не хватит, мне говорят. Ну как же не хватит? На вице-президентов,... всяких начальников отделов с огромными зарплатами.... Неправильное распределение", — сказала Симоньян.Журналист уточнила, что речь идет не только об армии, но и обо "всех людях в погонах". В том числе, она привела в пример сотрудников ГИБДД, которые "остановили машину с вооруженными головорезами, убежавшую из "Крокуса"."Всегда в нашей истории, что в царской империи, что в Советском Союзе, который был коммунистическим и, в общем, скажем так, скептически относился в принципе к вопросам личного обогащения. Но всегда и там, и там люди в погонах, генералы, люди высоких воинских званий, неважно, в каком подразделении — в армии или нет, — это была элита общества. Не только с точки зрения их морального, нравственного статуса, но и с финансовой точки зрения. Это были люди, которые были обеспечены уж точно не хуже, а лучше, чем другие", — отметила медиаменеджер.Она также напомнила, что не раз говорила о "справедливизации" распределения доходов, налоге на роскошь."Нам надо справедливизировать распределение доходов и расходов в стране. Нам нужна не конфискация, не экспроприация, никоим образом, конечно же. Нам нужна справедливизация этого всего", — резюмировала журналист.
https://ria.ru/20240218/simonyan-1928130540.html
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общество, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), гибдд мвд рф, крокус
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), ГИБДД МВД РФ, Крокус
Симоньян рассказала, сколько должны получать российские генералы

Симоньян: генералы в России должны получать миллион рублей

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Генералы в России должны получать миллион рублей, и это касается не только армии, а всех людей "в погонах", об этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее в эфире она рассказала о диалоге с одним из участников передачи, который состоялся несколько месяцев назад, когда собеседник спросил, должен ли генерал получать миллион рублей.
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"Я говорю — да, а почему нет? Ну почему генерал не может получать миллион (рублей)? Почему может, какой-нибудь там вице-президент, какой-нибудь госкомпании, или какой-нибудь конторы получать 10 миллионов, а генерал, который жизнь положил на защиту своей Родины, не может получать миллион? Но ведь на это денег у страны не хватит, мне говорят. Ну как же не хватит? На вице-президентов,... всяких начальников отделов с огромными зарплатами.... Неправильное распределение", — сказала Симоньян.
Журналист уточнила, что речь идет не только об армии, но и обо "всех людях в погонах". В том числе, она привела в пример сотрудников ГИБДД, которые "остановили машину с вооруженными головорезами, убежавшую из "Крокуса".
"Всегда в нашей истории, что в царской империи, что в Советском Союзе, который был коммунистическим и, в общем, скажем так, скептически относился в принципе к вопросам личного обогащения. Но всегда и там, и там люди в погонах, генералы, люди высоких воинских званий, неважно, в каком подразделении — в армии или нет, — это была элита общества. Не только с точки зрения их морального, нравственного статуса, но и с финансовой точки зрения. Это были люди, которые были обеспечены уж точно не хуже, а лучше, чем другие", — отметила медиаменеджер.
Она также напомнила, что не раз говорила о "справедливизации" распределения доходов, налоге на роскошь.
"Нам надо справедливизировать распределение доходов и расходов в стране. Нам нужна не конфискация, не экспроприация, никоим образом, конечно же. Нам нужна справедливизация этого всего", — резюмировала журналист.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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ОбществоРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)ГИБДД МВД РФКрокус
 
 
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