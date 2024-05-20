https://ria.ru/20240520/generaly-1947074968.html

Симоньян рассказала, сколько должны получать российские генералы

Симоньян рассказала, сколько должны получать российские генералы - РИА Новости, 20.05.2024

Симоньян рассказала, сколько должны получать российские генералы

Генералы в России должны получать миллион рублей, и это касается не только армии, а всех людей "в погонах", об этом главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T00:59

2024-05-20T00:59

2024-05-20T01:56

общество

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

гибдд мвд рф

крокус

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Генералы в России должны получать миллион рублей, и это касается не только армии, а всех людей "в погонах", об этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее в эфире она рассказала о диалоге с одним из участников передачи, который состоялся несколько месяцев назад, когда собеседник спросил, должен ли генерал получать миллион рублей."Я говорю — да, а почему нет? Ну почему генерал не может получать миллион (рублей)? Почему может, какой-нибудь там вице-президент, какой-нибудь госкомпании, или какой-нибудь конторы получать 10 миллионов, а генерал, который жизнь положил на защиту своей Родины, не может получать миллион? Но ведь на это денег у страны не хватит, мне говорят. Ну как же не хватит? На вице-президентов,... всяких начальников отделов с огромными зарплатами.... Неправильное распределение", — сказала Симоньян.Журналист уточнила, что речь идет не только об армии, но и обо "всех людях в погонах". В том числе, она привела в пример сотрудников ГИБДД, которые "остановили машину с вооруженными головорезами, убежавшую из "Крокуса"."Всегда в нашей истории, что в царской империи, что в Советском Союзе, который был коммунистическим и, в общем, скажем так, скептически относился в принципе к вопросам личного обогащения. Но всегда и там, и там люди в погонах, генералы, люди высоких воинских званий, неважно, в каком подразделении — в армии или нет, — это была элита общества. Не только с точки зрения их морального, нравственного статуса, но и с финансовой точки зрения. Это были люди, которые были обеспечены уж точно не хуже, а лучше, чем другие", — отметила медиаменеджер.Она также напомнила, что не раз говорила о "справедливизации" распределения доходов, налоге на роскошь."Нам надо справедливизировать распределение доходов и расходов в стране. Нам нужна не конфискация, не экспроприация, никоим образом, конечно же. Нам нужна справедливизация этого всего", — резюмировала журналист.

https://ria.ru/20240218/simonyan-1928130540.html

https://ria.ru/20240121/nalog-1922661550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), гибдд мвд рф, крокус