https://ria.ru/20240520/general-1947160874.html

На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом

На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 20.05.2024

На Западе признали неприятную правду о ситуации под Харьковом

Российской армии удалось добиться серьезных результатов в ходе наступления в Харьковской области, заявил в эфире CNN отставной австралийский генерал Мик Райан. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:14

2024-05-20T12:14

2024-05-20T12:14

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российской армии удалось добиться серьезных результатов в ходе наступления в Харьковской области, заявил в эфире CNN отставной австралийский генерал Мик Райан."Они взяли под контроль много территорий", — прокомментировал он ситуацию под Харьковом.Райан также считает, что Россия стремится создать санитарную зону в этой местности. Он подчеркнул, что украинской армии грозит истощение имеющихся резервов, поскольку российские военные продвигаются вперед сразу на нескольких участках фронта.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.

https://ria.ru/20240520/udar-1947103682.html

https://ria.ru/20240520/otpravka-1947142585.html

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в мире, харьков, харьковская область, россия, вооруженные силы украины