https://ria.ru/20240520/ganeev-1947122985.html

Олег Ганеев: исламские финансы нужно сделать доступными по всей России

Олег Ганеев: исламские финансы нужно сделать доступными по всей России - РИА Новости, 20.05.2024

Олег Ганеев: исламские финансы нужно сделать доступными по всей России

Исламское финансирование в России в будущем сможет конкурировать с классическим, уверен старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. По его словам, уже сейчас... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:00

2024-05-20T12:00

2024-05-20T12:00

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Исламское финансирование в России в будущем сможет конкурировать с классическим, уверен старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. По его словам, уже сейчас банк видит кратный рост клиентов, которым интересны халяльные финансы, причем среди них есть и не мусульмане. В интервью РИА Новости на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" Ганеев рассказал, какой объем сделок в партнерском финансировании заключил банк, есть ли у россиян спрос на этичную ипотеку, и когда появится исламский депозит. Беседовала Светлана Орлик.– Эксперимент по исламскому банкингу официально стартовал с осени прошлого года. Можете подвести его первые итоги для Сбербанка и в целом для России?– Мы и до старта эксперимента развивали это бизнес-направление, но подписание закона, безусловно, придало рынку исламских финансов значительный импульс, как с точки зрения интереса клиентов к нашим продуктам, так и с точки зрения создания и структурирования новых финансовых сервисов.В настоящий момент у нас открыто два флагманских офиса плюс одно исламское окно в Уфе, где клиенты могут оформить продукты партнерского финансирования. Продуктовая линейка на сегодняшний день – 14 сервисов для физических и юридических лиц и продолжает совершенствоваться с учетом потребностей нашей аудитории.Благодаря вниманию государства и развитию эксперимента, мы видим кратный рост клиентской базы и продаж продуктов исламского финансирования.– Какие виды этических финансов и услуг больше всего пользуются спросом?– Если в количественных показателях смотреть, то наиболее популярны продукты для физических лиц: это текущий счет и дебетовая карта. Если говорить по объемам сделок, то, конечно, тут лидирует корпоративный сегмент. Текущий портфель исламского финансирования приближается к миллиарду рублей. Всего реализовано почти 7,5 тысяч сделок с различными продуктами как в розничном, так и в корпоративном сегментах. И потенциал еще есть. Всего за время развития этого направления "Сбер" провел сделок на сумму более, чем 18 миллиардов рублей.– Сколько дебетовых карт банк уже выдал физлицам и как много открыл текущих счетов?– Счетов "Амана" у нас уже около четырех тысяч, а дебетовых карт "Адафа" – около двух с половиной тысяч.– В каких валютах можно открыть текущий счет?– Сейчас у нас три валюты: рубль, юань, дирхам.– Будете расширять линейку доступных валют?– Опыт показывает, что этого пока достаточно. Мы естественно, будем смотреть на спрос, но сегодня он полностью удовлетворяется. Акцент мы делаем на расширении продуктовой линейки. Недавно внедрили оборотное финансирование для юридических лиц. Также в этом году планируем запустить факторинг "Мурабаха" для корпоративных клиентов. До конца года хотим предложить депозит для физлиц, но опять же, с учетом особенностей исламского финансирования. Например, тот же депозит не может быть с гарантированной процентной ставкой, он должен быть привязан к определенному инструменту, исходя из доходности которого и будет формироваться выгода.– Видите ли вы спрос на финансы по нормам шариата среди тех, кто не исповедует ислам?– Безусловно, есть представители других конфессий, которые принципиально хотят получать финансирование и обслуживаться на принципах партнерского финансирования. Многих людей в нашей бизнес-модели привлекает именно то, что банк и остальные участники сделки делят между собой как доходы, так и риски.– В ноябре прошлого года банк запустил исламскую ипотеку. Как вы оцениваете спрос на нее? Что вообще она собой представляет? На сколько дороже традиционной?– Мы работаем здесь в партнерстве с "Домклик", на специальную интернет-страницу по исламской ипотеке ежемесячно заходит более 25 тысяч уникальных пользователей. И почти по 200 заявкам клиенты получили решение банка. Это хорошие цифры, которые указывают на то, что продукт стоит внимания, им нужно заниматься и совершенствовать его.Отличие всего партнерского финансирования от классического заключается в том, что в нем не берутся проценты. Банк работает с конкретным активом через определенную наценку, это касается и ипотеки. Что касается стоимости или размера переплаты клиента по ипотеке, то в каждом конкретном случае это будет зависеть от ряда параметров: срока кредита, типа жилья (новостройка или вторичка), размера первоначального взноса и так далее. Но в целом, традиционная и исламская ипотеки не отличаются по стоимости.Впрочем, как показывают наши исследования, не всегда для клиента важна цена. Если в Поволжье все-таки смотрят в основном на наличие ипотеки в линейке и на выгодность ее условий, то, например, для жителей Северного Кавказа и Москвы важна не переплата по кредиту, а соблюдение этических норм. Если банк предложит им обычную ипотеку, то сделка не состоится, даже если ипотека будет по льготной ставке. И во многих регионах для людей важную роль играет именно соответствие этическим нормам, а не цена.– Сколько этичной ипотеки банк уже выдал и планирует ли распространять ее на другие регионы?– Мы запустили такой продукт в двух регионах: в Башкирии и Дагестане. Естественно, будем ее распространять на другие пилотные территории в этом году.Вообще мы считаем, что исламские финансы нужно сделать доступными по всей стране. Ряд простых продуктов мы уже сейчас предлагаем более чем в 1,3 тысячи офисах, и в принципе это показывает, что технология рабочая. Эксперимент может быть расширен, соответствующие механизмы в законе разрабатываются.– Предъявляются ли к сотрудникам исламских офисов какие-то особые требования? И вообще наблюдается ли дефицит специалистов в сфере этичных финансов?– Дефицит есть, но все наши сотрудники, естественно, проходят обучение по данному направлению. Во всех офисах есть фетва, введена специализированная айдентика. Форма сотрудников отличается от классической. Например, девушки работают в длинном наряде с покрытой головой. Естественно, сотрудники должны обладать общими и специальными знаниями: продуктов, сервисов, клиентской базы. Кстати, наша аудитория отличается от региона к региону, например, на Кавказе в сегменте партнерского финансирования много представителей малого бизнеса.– На какое количество клиентов, предпочитающих партнерские финансы, рассчитывает банк в целом?– Сейчас мы уточняем планы на второе полугодие, исходя из результатов первого: наши амбиции пересматриваются в сторону увеличения. Уже в действующей клиентской базе более 2,5 миллионов человек могут заинтересоваться нашими продуктами в линейке партнерских финансов. Речь идет о тех, кто исповедует ислам и уже пользуется услугами банка по части платежей и переводов, но не берет кредиты и не кладет средства под проценты. Плюс более 2,5 миллионов совершенно новых клиентов. По части корпоративного сегмента, по оценке наших аналитиков, наш потенциал – это порядка более 90 тысяч юридических лиц.Естественно, мы планируем расширять число флагманских офисов. Кроме открытых уже в Казани и в Уфе до конца года обязательно заработают офисы в Чечне и в Дагестане. И, конечно, для нас представляет интерес Москва.– Могли бы вы оценить потенциал исламского финансирования в целом по России? И вообще сможет ли халяльный банкинг в будущем конкурировать с классическим?– Да, сможет, конечно. Более 20 миллионов жителей России – это мусульмане, причем многие из них не пользуются банковскими услугами, исходя из своих этических принципов.Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, рост исламских финансов ожидается на уровне 9% в год, несмотря на кризисные явления в мире.– На ваш взгляд, на какие регионы эксперимент нужно обязательно распространить?– В первую очередь на те, где большая доля мусульман, например, республики Северного Кавказа. Кроме того, есть запрос на расширение эксперимента в Поволжье, на крайнем Севере, там, где традиционно работает много вахтовиков. Ну и конечно, в пилот нужно включать Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье: за счет большой численности населения здесь в абсолютном значении проживает много мусульман. Здесь мы будем иметь большую клиентскую базу.– Когда, на ваш взгляд, исламский банкинг станет федеральным?– Сейчас эксперимент ограничен четырьмя регионами: Татарстаном, Башкортостаном, Дагестаном и Чечней, но, как я говорил выше, "Сбер" стал развивать исламский банкинг с 2016 года. И мы предлагали продукты исламского финансирования в рамках основного законодательства. Более сложные сервисы, например, исламскую ипотеку, можно предоставлять только в регионах действия эксперимента, она попадает под нормы регулирования. Поэтому всю линейку продуктов во всех регионах России мы сможем увидеть минимум через несколько лет.

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https://ria.ru/20240516/finansy-1946434879.html

https://ria.ru/20240517/aksakov-1946612459.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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