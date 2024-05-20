Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали двух наркоторговцев - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/fsb-1947112225.html
В Москве задержали двух наркоторговцев
В Москве задержали двух наркоторговцев - РИА Новости, 20.05.2024
В Москве задержали двух наркоторговцев
Силовики задержали двух наркоторговцев, поставлявших крупные партии "синтетики" из Азии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:51
2024-05-20T09:51
происшествия
россия
азия
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924442_0:86:3321:1954_1920x0_80_0_0_8b7e6d3f9fae791d996e90303a91ccf2.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Силовики задержали двух наркоторговцев, поставлявших крупные партии "синтетики" из Азии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена на территории Московского региона деятельность группы в составе двух лиц, организовавшей устойчивый контрабандный канал поставок в Россию особо крупных партий произведенного в Центральной Азии метамфетамина с целью его дальнейшего незаконного сбыта в нашей стране", - говорится в сообщении. Отмечается, что два уроженца одной из среднеазиатских стран задержаны, у них изъят метамфетамин массой более 79 килограммов, который они привезли из-за границы в растворенном виде внутри алюминиевых банок. Возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Задержанные арестованы. "В настоящее время ФСБ России осуществляются мероприятия по выявлению иных эпизодов и лиц, причастных к осуществлению указанной противоправной деятельности, а также проверка возможного участия задержанных в совершении иных преступлений", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240514/arest-1945943160.html
https://ria.ru/20240411/obyski-1939371714.html
россия
азия
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924442_301:0:3021:2040_1920x0_80_0_0_07fb145d8069d82d2753a2518581ff7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, азия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Азия, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве задержали двух наркоторговцев

ФСБ задержала двух наркоторговцев, поставлявших крупные партии синтетики из Азии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на дороге в Москве
Автомобили полиции на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции на дороге в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Силовики задержали двух наркоторговцев, поставлявших крупные партии "синтетики" из Азии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена на территории Московского региона деятельность группы в составе двух лиц, организовавшей устойчивый контрабандный канал поставок в Россию особо крупных партий произведенного в Центральной Азии метамфетамина с целью его дальнейшего незаконного сбыта в нашей стране", - говорится в сообщении.
Роберт Вудлэнд - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
У арестованного в Москве американца нашли 49 свертков с наркотиками
14 мая, 17:16
Отмечается, что два уроженца одной из среднеазиатских стран задержаны, у них изъят метамфетамин массой более 79 килограммов, который они привезли из-за границы в растворенном виде внутри алюминиевых банок.
Возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Задержанные арестованы.
Схрон с оружием Василия Бурякова, который напал на полицейских в Подмосковье
СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских
11 апреля, 15:01
"В настоящее время ФСБ России осуществляются мероприятия по выявлению иных эпизодов и лиц, причастных к осуществлению указанной противоправной деятельности, а также проверка возможного участия задержанных в совершении иных преступлений", - добавляется в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияАзияЦентральная АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала