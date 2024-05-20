https://ria.ru/20240520/fsb-1947112225.html

В Москве задержали двух наркоторговцев

В Москве задержали двух наркоторговцев - РИА Новости, 20.05.2024

В Москве задержали двух наркоторговцев

Силовики задержали двух наркоторговцев, поставлявших крупные партии "синтетики" из Азии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:51

2024-05-20T09:51

2024-05-20T09:51

происшествия

россия

азия

центральная азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Силовики задержали двух наркоторговцев, поставлявших крупные партии "синтетики" из Азии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена на территории Московского региона деятельность группы в составе двух лиц, организовавшей устойчивый контрабандный канал поставок в Россию особо крупных партий произведенного в Центральной Азии метамфетамина с целью его дальнейшего незаконного сбыта в нашей стране", - говорится в сообщении. Отмечается, что два уроженца одной из среднеазиатских стран задержаны, у них изъят метамфетамин массой более 79 килограммов, который они привезли из-за границы в растворенном виде внутри алюминиевых банок. Возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Задержанные арестованы. "В настоящее время ФСБ России осуществляются мероприятия по выявлению иных эпизодов и лиц, причастных к осуществлению указанной противоправной деятельности, а также проверка возможного участия задержанных в совершении иных преступлений", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240514/arest-1945943160.html

https://ria.ru/20240411/obyski-1939371714.html

россия

азия

центральная азия

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происшествия, россия, азия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)