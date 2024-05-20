Предприниматели из КНР посетят V Байкальский международный форум партнеров
Делегация из КНР примет участие в V Байкальском международном форуме партнеров
ИРКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Делегация предпринимателей из Китая примет участие в V Байкальском международном форуме партнёров, который пройдет в Иркутской области в конце мая, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Кобзев в составе делегации, сопровождавшей президента России Владимира Путина в Китае, принял участие в торжественной церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV форума по межрегиональному сотрудничеству. В этом году на ЭКСПО представлены инновационные разработки и совместные российско-китайские проекты в области машиностроения, металлургии, решения для энергетики, информационных технологий, финансирования производств, логистики.
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Выступая с докладом на конференции, посвященной торгово-экономическому сотрудничеству регионов России и Китая, Игорь Кобзев подчеркнул, что Иркутская область добилась значительных результатов в развитии торгово-экономического сотрудничества, трансграничных перевозок и гуманитарных связей с КНР. Особое внимание он уделил вопросам поддержки инвестиционных проектов в Приангарье. Сейчас с участием китайского капитала регион прорабатывает ряд инвестпроектов по производству электротранспорта и агрохимии, рассматривает возможность открытия первой российско-китайской компании по страхованию жизни. Хорошие перспективы сотрудничества с китайскими партнёрами открываются в сферах туризма, сельского хозяйства, образования. Также губернатор подчеркнул важность работы по созданию российско-китайских транспортных коридоров и усилению сотрудничества в области воздушных перевозок.
Для развития всесторонних связей в этом году планируется провести серию совместных важных мероприятий.
"В конце мая делегация предпринимателей из Пекина, провинций Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия КНР примут участие в работе V Байкальского международного форума партнёров, организованного торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и правительством Иркутской области", - сообщил Игорь Кобзев.
Он также отметил, что в июне в Пекине состоится презентация инвестиционного потенциала Иркутской области и серия культурных мероприятий.