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Турецкий БПЛА вошел в воздушное пространство Ирана для поиска Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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00:57 20.05.2024 (обновлено: 01:24 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/flightradar24-1947074684.html
Турецкий БПЛА вошел в воздушное пространство Ирана для поиска Раиси
Турецкий БПЛА вошел в воздушное пространство Ирана для поиска Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Турецкий БПЛА вошел в воздушное пространство Ирана для поиска Раиси
Направленный Турцией для участия в поисках потерпевшего крушение вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси БПЛА Akıncı вошёл в воздушное пространство Ирана, РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:57
2024-05-20T01:24
в мире
турция
иран
хосейн амир абдоллахиан
flightradar24
крушение вертолета президента ирана
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СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Направленный Турцией для участия в поисках потерпевшего крушение вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси БПЛА Akıncı вошёл в воздушное пространство Ирана, следует из данных портала Flightradar24. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. Полёт БПЛА в ночь на понедельник стал самым отслеживаемым на портале, за ним следят более 30 тысяч человек. По состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) БПЛА достиг провинции Верзеган, где произошло ЧП. Ударный БПЛА Akıncı применяется турецкими ВС с 2021 года и состоит на вооружении армий ряда стран мира. БПЛА использовались во время ликвидации последствий землетрясений в Турции в феврале 2023 года.
https://ria.ru/20240519/erdogan-1947061417.html
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в мире, турция, иран, хосейн амир абдоллахиан, flightradar24, крушение вертолета президента ирана
В мире, Турция, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Flightradar24, Крушение вертолета президента Ирана
Турецкий БПЛА вошел в воздушное пространство Ирана для поиска Раиси

Flightradar24: турецкий БПЛА, который поможет искать Раиси, долетел до района ЧП

© Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Направленный Турцией для участия в поисках потерпевшего крушение вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси БПЛА Akıncı вошёл в воздушное пространство Ирана, следует из данных портала Flightradar24.
Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.
Полёт БПЛА в ночь на понедельник стал самым отслеживаемым на портале, за ним следят более 30 тысяч человек. По состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) БПЛА достиг провинции Верзеган, где произошло ЧП.
Ударный БПЛА Akıncı применяется турецкими ВС с 2021 года и состоит на вооружении армий ряда стран мира. БПЛА использовались во время ликвидации последствий землетрясений в Турции в феврале 2023 года.
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В миреТурцияИранХосейн Амир АбдоллахианFlightradar24Крушение вертолета президента Ирана
 
 
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