https://ria.ru/20240520/fitso-1947170826.html

Состояние Фицо после покушения улучшается

Состояние Фицо после покушения улучшается - РИА Новости, 20.05.2024

Состояние Фицо после покушения улучшается

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в больнице города Банска-Бистрица. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:48

2024-05-20T12:48

2024-05-20T14:10

покушение на премьер-министра словакии фицо

словакия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946228991_0:73:3084:1808_1920x0_80_0_0_6c970d7d06a662185c4d7750e18d229d.jpg

БРАТИСЛАВА, 20 мая — РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в больнице города Банска-Бистрица."После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует", — говорится в релизе.Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила политику желудок. Нападавшего задержали на месте.Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и действовал один. Он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать ее членство в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240520/fitso-1947104902.html

https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html

https://ria.ru/20240520/fitso-1947134308.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

покушение на премьер-министра словакии фицо, словакия, в мире