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Состояние Фицо после покушения улучшается - РИА Новости, 20.05.2024
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12:48 20.05.2024 (обновлено: 14:10 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/fitso-1947170826.html
Состояние Фицо после покушения улучшается
Состояние Фицо после покушения улучшается - РИА Новости, 20.05.2024
Состояние Фицо после покушения улучшается
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в больнице города Банска-Бистрица. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:48
2024-05-20T14:10
покушение на премьер-министра словакии фицо
словакия
в мире
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БРАТИСЛАВА, 20 мая — РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в больнице города Банска-Бистрица."После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует", — говорится в релизе.Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила политику желудок. Нападавшего задержали на месте.Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и действовал один. Он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать ее членство в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240520/fitso-1947104902.html
https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html
https://ria.ru/20240520/fitso-1947134308.html
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покушение на премьер-министра словакии фицо, словакия, в мире
Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Словакия, В мире
Состояние Фицо после покушения улучшается

Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 20 мая — РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщили в больнице города Банска-Бистрица.
"После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует", — говорится в релизе.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Вчера, 09:31
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила политику желудок. Нападавшего задержали на месте.
Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим.
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один
19 мая, 17:30
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и действовал один. Он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать ее членство в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Вчера, 11:17
 
Покушение на премьер-министра Словакии ФицоСловакияВ мире
 
 
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