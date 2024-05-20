https://ria.ru/20240520/fitso-1947104902.html

Симоньян назвала покушение на Фицо омерзительным, но предсказуемым

Симоньян назвала покушение на Фицо омерзительным, но предсказуемым - РИА Новости, 20.05.2024

Симоньян назвала покушение на Фицо омерзительным, но предсказуемым

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо омерзительно, но предсказуемо, если вспомнить, как действует Запад, заявила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:31

2024-05-20T09:31

2024-05-20T15:52

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо омерзительно, но предсказуемо, если вспомнить, как действует Запад, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Предсказуемо, при этом поразительно и омерзительно, но предсказуемо, если ты знаешь историю XX века и историю того, как действует Запад. Это покушение и почти убийство Фицо. Того самого Фицо, который говорил, что к СВО привел разгул нацизма на Украине и что у Путина не было другого выбора. Он говорил об этом публично. Нате, пожалуйста, получите пулю в лоб. Слава богу, не в лоб, и вроде бы его здоровью ничего не угрожает, ну как не угрожает? Человек столько пережил, такие операции, искусственную кому, он уже здоровым-то не будет. Дай бог, чтобы он смог опять управлять страной. <...> Это — акт запугивания, это теракт по сути. Убить его, чтобы запугать остальных, <...> чтобы другим неповадно было", — сказала Симоньян. По ее словам, общественность попытаются уверить в том, что нападавший был один, как это уже бывало на Западе в истории громких покушений. "И нам, конечно, сейчас будут рассказывать, что это действовал полоумный одиночка, как нам рассказывают во всех таких случаях. Давайте-ка вспомним, кто убил Кеннеди? Все знают, что Кеннеди убил Ли Харви Освальд, и все знают, что на самом деле — нет. Или, по крайней мере, не он один. И как удобно получается: убийцу Кеннеди убили через два дня после убийства Кеннеди, а убийца убийцы Кеннеди после этого умер в тюрьме. Ну а что? Человек — смертен. Кеннеди умер, убийца его умер, убийца убийцы умер. Ничего никогда не найдешь, ничего никогда не узнаешь. До сих пор непонятно. Они же не говорят об этом вслух, давайте мы хотя бы будем говорить об этом вслух", — сказала журналист.Симоньян также привела пример из истории Европы, напомнив об убийстве шведского премьера Улофа Пальме в 1986 году. "Они сейчас говорят — это немыслимо, немыслимо в Европе. <...> А Улоф Пальме — кто-нибудь помнит, кто был такой? Лидер Швеции, которого среди бела дня застрелили, в Швеции, абсолютно спокойно. Он возвращался с женой то ли с концерта, то ли из кино. Ему была положена охрана, но он никогда ею не пользовался. Он всегда говорил: "Я доверяю своему народу". Доверяй, но проверяй. Зря он доверял своему народу. Потому что его застрелили за три дня до визита. Куда? В Москву. Он хотел наладить связи с Москвой, пытался подружиться с СССР. Он не понимал, почему должна быть эта холодная война, и должен был полететь. Нате, получите, как и Фицо, свою пулю, в данном случае — в лоб", — отметила журналист. Она также напомнила, что на месте происшествия не было полицейского оцепления, место убийства затоптали, а "пули нашли через два дня где-то за мусорками, и нашли их прохожие, а не полиция". "Арестовали не того, посадили не того. Потом отпустили, потом арестовали того. И что случилось с тем, кого арестовали? Естественно, покончил с собой. <...> Конечно же, как вот все удобненько — человек, опять же, смертен. <...> И когда мы об этом говорим, нас обвиняют в том, что мы пропагандисты, у нас теория заговора и прочее прочее. <...> Дайте опровержение. Ну их же нет. Ответьте на вопросы. Как это могло произойти? Ну их же нет, как их и не будет с Фицо. Они нам будут рассказывать, что это просто какой-то дед. <...> У него веление души такое. И никакое, естественно, "большое мировое зло" тут ни при чем", — подытожила Симоньян.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. Нападавший пять раз выстрелил в главу кабмина, полиция задержала его на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html

https://ria.ru/20240519/fitso-1946994751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, словакия, европа, роберт фицо, маргарита симоньян, улоф пальме, нато, в мире