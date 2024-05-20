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Идея евроинтеграции расколола молдавское общество, заявила Таубер - РИА Новости, 20.05.2024
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19:53 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/evrointegratsiya-1947281805.html
Идея евроинтеграции расколола молдавское общество, заявила Таубер
Идея евроинтеграции расколола молдавское общество, заявила Таубер - РИА Новости, 20.05.2024
Идея евроинтеграции расколола молдавское общество, заявила Таубер
Идея евроинтеграции, которую продвигают центральные власти Молдавии, еще сильнее расколола молдавское общество, заявила РИА Новости депутат парламента,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:53
2024-05-20T19:53
молдавия
кишинев
россия
марина таубер
майя санду
евразийский экономический союз
снг
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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Идея евроинтеграции, которую продвигают центральные власти Молдавии, еще сильнее расколола молдавское общество, заявила РИА Новости депутат парламента, исполнительный секретарь исполкома политического блока "Победа" Марина Таубер. "Действительно, проводя год назад в Кишиневе так называемую "Национальную ассамблею", власти рассчитывали, что она покажет полную поддержку в народе идеи евроинтеграции. Но мы видим, как сильно изменились настроения наших граждан. И это не удивительно. Санду фактически расколола страну. Официальный Кишинев устроил экономическую блокаду Приднестровью, притесняет Гагаузию. Треть людей находится за чертой бедности, и виной тому в том числе газовые аферы правящей партии "Действие и солидарность" и астрономические цены на энергоресурсы. Бездарное управление погрузило страну в глубокий кризис. На этом фоне "евросоюзный фантом" развеивается, все понимают, что изменения к лучшему из Европы невозможны", - сказала Таубер. Политик подчеркнула, что Молдавия должна продолжить и углублять сотрудничество с партнерами на восточном геополитическом векторе, с которыми укоренились не только исторические, но и экономические связи. "Спасение Молдавии мы видим в одном, и это мнение разделяют все больше людей: сотрудничество с ЕАЭС, дружба со странами СНГ, политические и экономические контакты. Все наши договоренности уже работают, за ними стоят возможности выхода на рынки ЕАЭС для наших фермеров, надбавки на карты российского банка для пенсионеров Гагаузии. И это только начало. Наша задача — продолжать курс на ЕАЭС и говорить решительное "нет" превращению Молдавии в европейского вассала", - сказала Таубер. Двадцать первого мая 2023 года по инициативе президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе прошла "Национальная ассамблея", которая по задумке властей, должна была продемонстрировать полную народную поддержку курса на евроинтеграцию страны. Однако большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта текущего года Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html
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молдавия, кишинев, россия, марина таубер, майя санду, евразийский экономический союз, снг
Молдавия, Кишинев, Россия, Марина Таубер, Майя Санду, Евразийский экономический союз, СНГ
Идея евроинтеграции расколола молдавское общество, заявила Таубер

Таубер: идея евроинтеграции, которую продвигает Санду, сильнее расколола страну

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Идея евроинтеграции, которую продвигают центральные власти Молдавии, еще сильнее расколола молдавское общество, заявила РИА Новости депутат парламента, исполнительный секретарь исполкома политического блока "Победа" Марина Таубер.
"Действительно, проводя год назад в Кишиневе так называемую "Национальную ассамблею", власти рассчитывали, что она покажет полную поддержку в народе идеи евроинтеграции. Но мы видим, как сильно изменились настроения наших граждан. И это не удивительно. Санду фактически расколола страну. Официальный Кишинев устроил экономическую блокаду Приднестровью, притесняет Гагаузию. Треть людей находится за чертой бедности, и виной тому в том числе газовые аферы правящей партии "Действие и солидарность" и астрономические цены на энергоресурсы. Бездарное управление погрузило страну в глубокий кризис. На этом фоне "евросоюзный фантом" развеивается, все понимают, что изменения к лучшему из Европы невозможны", - сказала Таубер.
Изображение сгенерировано ИИ
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Политик подчеркнула, что Молдавия должна продолжить и углублять сотрудничество с партнерами на восточном геополитическом векторе, с которыми укоренились не только исторические, но и экономические связи.
«
"Спасение Молдавии мы видим в одном, и это мнение разделяют все больше людей: сотрудничество с ЕАЭС, дружба со странами СНГ, политические и экономические контакты. Все наши договоренности уже работают, за ними стоят возможности выхода на рынки ЕАЭС для наших фермеров, надбавки на карты российского банка для пенсионеров Гагаузии. И это только начало. Наша задача — продолжать курс на ЕАЭС и говорить решительное "нет" превращению Молдавии в европейского вассала", - сказала Таубер.
Двадцать первого мая 2023 года по инициативе президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе прошла "Национальная ассамблея", которая по задумке властей, должна была продемонстрировать полную народную поддержку курса на евроинтеграцию страны. Однако большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта текущего года Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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МолдавияКишиневРоссияМарина ТауберМайя СандуЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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