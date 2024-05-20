Турция будет рядом с Ираном в трудные дни, заявил Эрдоган

АНКАРА, 20 мая – РИА Новости. Турция будет находиться рядом с Ираном в трудные дни, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. "Я желаю милости Всевышнего моему уважаемому коллеге, брату, президенту Исламской Республики Иран господину Ибрагиму Раиси, который, к сожалению, скончался в результате крушения вертолета. Я также желаю Божьей милости министру иностранных дел Ирана и другим людям, которые погибли в одном вертолете с покойным господином Раиси", - говорится в заявлении турецкого лидера в соцсети Х. "Я выражаю свои глубочайшие соболезнования дружественному и братскому иранскому народу и правительству, особенно Верховному лидеру Исламской Республики Иран господину Али Хаменеи, а также семьям господина Раиси и других погибших. Как коллега, который лично наблюдал за его усилиями во имя мира иранского народа и нашего региона во время его пребывания на посту президента, я вспоминаю господина Раиси с уважением и благодарностью. Как Турция мы будем рядом с нашим соседом Ираном в эти трудные и трагические дни, как мы делали это уже много раз", - говорится в заявлении.
Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мая – РИА Новости. Турция будет находиться рядом с Ираном в трудные дни, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
"Я желаю милости Всевышнего моему уважаемому коллеге, брату, президенту Исламской Республики Иран господину Ибрагиму Раиси, который, к сожалению, скончался в результате крушения вертолета. Я также желаю Божьей милости министру иностранных дел Ирана и другим людям, которые погибли в одном вертолете с покойным господином Раиси", - говорится в заявлении турецкого лидера в соцсети Х.
"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования дружественному и братскому иранскому народу и правительству, особенно Верховному лидеру Исламской Республики Иран господину Али Хаменеи, а также семьям господина Раиси и других погибших. Как коллега, который лично наблюдал за его усилиями во имя мира иранского народа и нашего региона во время его пребывания на посту президента, я вспоминаю господина Раиси с уважением и благодарностью. Как Турция мы будем рядом с нашим соседом Ираном в эти трудные и трагические дни, как мы делали это уже много раз", - говорится в заявлении.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
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