https://ria.ru/20240520/ekzameny-1947255662.html

ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными

ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными - РИА Новости, 20.05.2024

ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что из-за возможных атак и неспокойной обстановки в регионе экзамены ЕГЭ и ОГЭ в этом году... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:46

2024-05-20T17:46

2024-05-20T18:08

общество

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

основной государственный экзамен (огэ)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что из-за возможных атак и неспокойной обстановки в регионе экзамены ЕГЭ и ОГЭ в этом году будут добровольными. "Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей. Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал", - написал Развожаев.Он отметил, что дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов, добавил Развожаев. При этом, ЕГЭ и ОГЭ для тех детей, которым результаты итоговой аттестации все же нужны для поступления в вузы, будут проведены со всеми мерами предосторожности. Если выпускники и их родители примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно обратиться в школу с письменным заявлением, сообщил губернатор. Государственная итоговая аттестация в Севастополе должна начаться уже со среды. На 21 мая назначены первые экзамены у девятиклассников, на 23 мая — у одиннадцатиклассников. Севастополь последние несколько дней почти каждую ночь подвергается массированным атакам ВСУ с применением ракетного вооружения и беспилотников, в том числе морских безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20240514/ege-1945767095.html

https://ria.ru/20240422/kursk-1941454740.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование