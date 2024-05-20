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ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными - РИА Новости, 20.05.2024
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17:46 20.05.2024 (обновлено: 18:08 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ekzameny-1947255662.html
ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными
ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными - РИА Новости, 20.05.2024
ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что из-за возможных атак и неспокойной обстановки в регионе экзамены ЕГЭ и ОГЭ в этом году... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:46
2024-05-20T18:08
общество
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
основной государственный экзамен (огэ)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что из-за возможных атак и неспокойной обстановки в регионе экзамены ЕГЭ и ОГЭ в этом году будут добровольными. "Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей. Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал", - написал Развожаев.Он отметил, что дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов, добавил Развожаев. При этом, ЕГЭ и ОГЭ для тех детей, которым результаты итоговой аттестации все же нужны для поступления в вузы, будут проведены со всеми мерами предосторожности. Если выпускники и их родители примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно обратиться в школу с письменным заявлением, сообщил губернатор. Государственная итоговая аттестация в Севастополе должна начаться уже со среды. На 21 мая назначены первые экзамены у девятиклассников, на 23 мая — у одиннадцатиклассников. Севастополь последние несколько дней почти каждую ночь подвергается массированным атакам ВСУ с применением ракетного вооружения и беспилотников, в том числе морских безэкипажных катеров.
https://ria.ru/20240514/ege-1945767095.html
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общество, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными

Развожаев заявил, что ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе будут добровольными в этом году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПеред началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что из-за возможных атак и неспокойной обстановки в регионе экзамены ЕГЭ и ОГЭ в этом году будут добровольными.
"Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей. Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал", - написал Развожаев.
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Он отметил, что дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов, добавил Развожаев.
При этом, ЕГЭ и ОГЭ для тех детей, которым результаты итоговой аттестации все же нужны для поступления в вузы, будут проведены со всеми мерами предосторожности.
Если выпускники и их родители примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно обратиться в школу с письменным заявлением, сообщил губернатор. Государственная итоговая аттестация в Севастополе должна начаться уже со среды. На 21 мая назначены первые экзамены у девятиклассников, на 23 мая — у одиннадцатиклассников.
Севастополь последние несколько дней почти каждую ночь подвергается массированным атакам ВСУ с применением ракетного вооружения и беспилотников, в том числе морских безэкипажных катеров.
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ОбществоСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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