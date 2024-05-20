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Правительство приостановило запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 20.05.2024
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20:02 20.05.2024 (обновлено: 21:36 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/eksport-1947283432.html
Правительство приостановило запрет на экспорт бензина
Правительство приостановило запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 20.05.2024
Правительство приостановило запрет на экспорт бензина
Правительство России временно отменило запрет на экспорт бензина, сообщил кабмин. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:02
2024-05-20T21:36
экономика
цены на нефть
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правительство России временно отменило запрет на экспорт бензина, сообщил кабмин. &quot;Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, оно вступит в силу с момента опубликования. В правительстве отметили, что такое решение приняли из-за насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива. Там добавили, что в этой ситуации важно не допустить снижения объемов переработки сырья предприятиями из-за затоваривания бензином. Кроме того, нужно освободить порты от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного производителями после введения ограничений, резюмировали в кабмине.В Минэнерго, комментируя это решение, заявили РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах удалось восстановить, также была улучшена общая ситуация с доставкой топлива потребителям.По информации ведомства, сейчас запасы, сформированные на НПЗ и нефтебазах, составляют около 2,1 миллиона тонн автомобильного бензина и почти четыре миллиона тонн дизельного топлива. Такие объемы позволяют полностью покрыть потребности внутреннего рынка."Правительство ведет мониторинг обеспечения внутреннего рынка, он остается ключевым приоритетом, поэтому в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена", — добавили в Минэнерго.Правительство для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. При этом ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
https://ria.ru/20240422/rossiya-1941546775.html
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экономика, цены на нефть, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз
Правительство приостановило запрет на экспорт бензина

Правительство приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правительство России временно отменило запрет на экспорт бензина, сообщил кабмин.
«

"Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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Уточняется, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, оно вступит в силу с момента опубликования.
В правительстве отметили, что такое решение приняли из-за насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива. Там добавили, что в этой ситуации важно не допустить снижения объемов переработки сырья предприятиями из-за затоваривания бензином. Кроме того, нужно освободить порты от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного производителями после введения ограничений, резюмировали в кабмине.
В Минэнерго, комментируя это решение, заявили РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах удалось восстановить, также была улучшена общая ситуация с доставкой топлива потребителям.
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По информации ведомства, сейчас запасы, сформированные на НПЗ и нефтебазах, составляют около 2,1 миллиона тонн автомобильного бензина и почти четыре миллиона тонн дизельного топлива. Такие объемы позволяют полностью покрыть потребности внутреннего рынка.
«
"Правительство ведет мониторинг обеспечения внутреннего рынка, он остается ключевым приоритетом, поэтому в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена", — добавили в Минэнерго.
Правительство для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. При этом ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
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