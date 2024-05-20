Правительство приостановило запрет на экспорт бензина
Правительство приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правительство России временно отменило запрет на экспорт бензина, сообщил кабмин.
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"Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Уточняется, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, оно вступит в силу с момента опубликования.
В правительстве отметили, что такое решение приняли из-за насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива. Там добавили, что в этой ситуации важно не допустить снижения объемов переработки сырья предприятиями из-за затоваривания бензином. Кроме того, нужно освободить порты от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного производителями после введения ограничений, резюмировали в кабмине.
В Минэнерго, комментируя это решение, заявили РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах удалось восстановить, также была улучшена общая ситуация с доставкой топлива потребителям.
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По информации ведомства, сейчас запасы, сформированные на НПЗ и нефтебазах, составляют около 2,1 миллиона тонн автомобильного бензина и почти четыре миллиона тонн дизельного топлива. Такие объемы позволяют полностью покрыть потребности внутреннего рынка.
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"Правительство ведет мониторинг обеспечения внутреннего рынка, он остается ключевым приоритетом, поэтому в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена", — добавили в Минэнерго.
Правительство для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. При этом ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.