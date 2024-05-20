https://ria.ru/20240520/eksport-1947283432.html

Правительство приостановило запрет на экспорт бензина

Правительство приостановило запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 20.05.2024

Правительство приостановило запрет на экспорт бензина

Правительство России временно отменило запрет на экспорт бензина, сообщил кабмин. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:02

2024-05-20T20:02

2024-05-20T21:36

экономика

цены на нефть

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правительство России временно отменило запрет на экспорт бензина, сообщил кабмин. "Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, оно вступит в силу с момента опубликования. В правительстве отметили, что такое решение приняли из-за насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива. Там добавили, что в этой ситуации важно не допустить снижения объемов переработки сырья предприятиями из-за затоваривания бензином. Кроме того, нужно освободить порты от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного производителями после введения ограничений, резюмировали в кабмине.В Минэнерго, комментируя это решение, заявили РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах удалось восстановить, также была улучшена общая ситуация с доставкой топлива потребителям.По информации ведомства, сейчас запасы, сформированные на НПЗ и нефтебазах, составляют около 2,1 миллиона тонн автомобильного бензина и почти четыре миллиона тонн дизельного топлива. Такие объемы позволяют полностью покрыть потребности внутреннего рынка."Правительство ведет мониторинг обеспечения внутреннего рынка, он остается ключевым приоритетом, поэтому в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена", — добавили в Минэнерго.Правительство для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. При этом ограничения не коснулись продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.

https://ria.ru/20240422/rossiya-1941546775.html

https://ria.ru/20240513/toplivo-1945535817.html

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экономика, цены на нефть, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз