https://ria.ru/20240520/ekspert-1947231013.html

Эксперт рассказал об изменениях во внутренней политике после гибели Раиси

Эксперт рассказал об изменениях во внутренней политике после гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперт рассказал об изменениях во внутренней политике после гибели Раиси

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в результате вертолетной катастрофы не повлечет за собой серьезные изменения во внутренней политике страны, но может... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:13

2024-05-20T16:13

2024-05-20T16:45

в мире

иран

ирак

ближний восток

али хаменеи

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

хезболла

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ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в результате вертолетной катастрофы не повлечет за собой серьезные изменения во внутренней политике страны, но может усложнить ситуацию позднее, когда настанет время выбирать верховного лидера страны, высказал мнение во время Глобального форума по безопасности в Катаре cтарший советник президента неправительственной организации по предовтращению конфликтов International crisis group, директор проекта по Ирану Али Ваиз. "После гибели президента Ирана Эбрахима Раиси внутренняя ситуация в стране не претерпит серьезных изменений, все продолжится, как и идет, по-прежнему политику страны будут определять ее верховный лидер аятолла Али Хаменеи и Революционная гвардия. Однако президент Раиси был протеже верховного лидера и его потенциальным преемником, поэтому в случае кончины Хаменеи, которому уже 85 лет, вопрос о преемственности после гибели Раиси встанет более остро, и процесс поиска преемника будет более затруднен", - сказал Ваиз. Кроме того, по мнению Ваиза, в связи с тем, что Иран будет занят внутренними вопросами, выборами президента в ближайшие 50 дней, ситуация в регионе Ближнего Востока, где Тегеран поддерживает антизападные и антиизраильские шиитские формирования, в частности, движение "Хезболлах" в Ливане, может измениться. Несмотря на то, что Иран поддержал прекращение ударов шиитских группировок по местам дислокации американских военных в Ираке, в долгосрочной перспективе, как полагает эксперт, стратегия Ирана в этом плане может быть пересмотрена. "Во время последних событий в секторе Газа и на Ближнем Востоке руководство Ирана осознало, что его первая линия обороны - не Ливан, как считалось ранее, а Ирак, что привело к обновлению мотива для Ирана убрать США из Ирака, чему мы можем стать свидетелями после выборов в США", - добавил Ваиз. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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иран

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в мире, иран, ирак, ближний восток, али хаменеи, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, хезболла, крушение вертолета президента ирана