https://ria.ru/20240520/ekspert-1947088381.html

Эксперт проанализировал участие Лаврова в заседании СМИД ШОС в Астане

Эксперт проанализировал участие Лаврова в заседании СМИД ШОС в Астане - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперт проанализировал участие Лаврова в заседании СМИД ШОС в Астане

Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседании совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в Астане после визита в Китай... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T06:39

2024-05-20T06:39

2024-05-20T06:44

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юго-восточная азия

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шос

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседании совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в Астане после визита в Китай — следствие отношения Запада к России, демонстрация переориентации на страны Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане, на полях мероприятия он также проведёт ряд двусторонних встреч. "Это (участие в СМИД ШОС — ред.) следствие отношения Запада к нам. Визит Лаврова — это совершенно открытая демонстрация переориентации на страны Юго-Восточной Азии", — сказал Безпалько. Эксперт отметил, что Юго-Восточная Азия стала центром экономической, политической жизни всего мира. "Этот регион давно уже важнее, чем Запад. Запад еще сохраняет преимущество в определённых отраслях, но постепенно упускает из рук "бразды правления", теряет структуру доминирования. Вполне понятно, почему мы перенаправляем свою политику в ЮВА", — добавил он. По мнению Безпалько, на предстоящем заседании СМИД ШОС страны будут обсуждать стандартный набор вопросов: геополитику, экономическое сотрудничество, экологию, борьбу с терроризмом и военные вызовы. "Все эти вопросы будут обсуждаться в рамках сотрудничества между странами, которые входят в ШОС, БРИКС и другие организации подобного рода", — подчеркнул эксперт. Он предположил, что главы внешнеполитических ведомств могут обсудить приём новых участников. "Белоруссия долго стучится в ШОС и президент (Александр) Лукашенко хотел бы, чтобы его страна стала полноправным членом организации. Возможно, это тоже будет обсуждаться", — сказал Безпалько. По словам эксперта, площадка ШОС представляет альтернативу западным организациям, которые долгое время навязывали всему миру, в частности России, странам Юго-Восточной Азии свои миропонимание, порядок ценностей и политическое видение будущего. "ШОС — это одна из альтернатив, в рамках которой государства, которые хотят добиться независимости от западных стран во всех отношениях, объединяются и поддерживают друг друга на этом пути. В этом смысле для России поддержка других стран очень важна", — заключил он.

https://ria.ru/20240517/overchuk-1946801873.html

https://ria.ru/20240403/kitay-1937556110.html

https://ria.ru/20230921/lavrov-1897681864.html

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россия, юго-восточная азия, астана, богдан безпалько, сергей лавров, мария захарова, шос, брикс