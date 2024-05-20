https://ria.ru/20240520/eaes-1947255414.html

Шор назвал ЕАЭС единственной жизнеспособной альтернативой для Молдавии

Шор назвал ЕАЭС единственной жизнеспособной альтернативой для Молдавии - РИА Новости, 20.05.2024

Шор назвал ЕАЭС единственной жизнеспособной альтернативой для Молдавии

Евразийский экономический союз является единственной жизнеспособной альтернативой для Молдавии, считает оппозиционный молдавский политик Илан Шор в своем... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:42

2024-05-20T17:42

2024-05-20T17:42

в мире

молдавия

россия

илан шор

майя санду

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Евразийский экономический союз является единственной жизнеспособной альтернативой для Молдавии, считает оппозиционный молдавский политик Илан Шор в своем Telegram-канале. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Парламент постановил, что оба события пройдут 20 октября. Молдавский оппозиционер Илан Шор 18 мая заявил, что политический блок "Победа" запускает кампанию против вступления Молдавии в ЕС, о чем жители должны заявить на референдуме 20 октября. "Единственная жизнеспособная альтернатива для страны — присоединение к Евразийскому экономическому союзу. Это не только улучшит экономическое благосостояние, но и обеспечит уважение к молдаванам со стороны давних союзников", - написал Шор. Он напомнил, что блок "Победа" начал кампанию "Стоп ЕС" в городах и селах Молдавии. "Выступил на встречах и был рад получить отклик: наши единомышленники разделяют мнение, что вступление в Европейский союз приведет к утрате культурной идентичности и свободы Молдовы", - подчеркнул Шор, призвав 20 октября выступить против вступления в ЕС и поддержать сближение с ЕАЭС. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, илан шор, майя санду, евразийский экономический союз