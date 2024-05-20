Конгресс готов применить любые меры против МУС, заявил спикер Джонсон
Джонсон: конгресс готов применить любые меры против МУС, в том числе санкции
© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Конгресс США может применить любые меры вплоть до санкций, если Международный уголовный суд (МУС) одобрит выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
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"Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это. Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим", — подчеркнул политик.
По словам Джонсона, этот суд "не обладает властью над Израилем или США", а потому решение его прокурора добиваться выдачи ордера на арест Нетаньяху "нелегитимно и заслуживает международного осуждения".
Ранее в понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.
Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Тель-Авива в секторе Газа и не считают, что инстанция обладает полномочиями в этом вопросе.
Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".