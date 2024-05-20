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Конгресс готов применить любые меры против МУС, заявил спикер Джонсон - РИА Новости, 20.05.2024
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21:37 20.05.2024 (обновлено: 22:05 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/dzhonson-1947296067.html
Конгресс готов применить любые меры против МУС, заявил спикер Джонсон
Конгресс готов применить любые меры против МУС, заявил спикер Джонсон - РИА Новости, 20.05.2024
Конгресс готов применить любые меры против МУС, заявил спикер Джонсон
Конгресс США может применить любые меры вплоть до санкций, если Международный уголовный суд (МУС) одобрит выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:37
2024-05-20T22:05
в мире
международный уголовный суд
конгресс сша
израиль
биньямин нетаньяху
майк джонсон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Конгресс США может применить любые меры вплоть до санкций, если Международный уголовный суд (МУС) одобрит выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.&quot;Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это. Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим&quot;, — подчеркнул политик.По словам Джонсона, этот суд "не обладает властью над Израилем или США", а потому решение его прокурора добиваться выдачи ордера на арест Нетаньяху "нелегитимно и заслуживает международного осуждения".Ранее в понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Тель-Авива в секторе Газа и не считают, что инстанция обладает полномочиями в этом вопросе.Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".
https://ria.ru/20240520/izrail-1947225627.html
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в мире, международный уголовный суд, конгресс сша, израиль, биньямин нетаньяху, майк джонсон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Международный уголовный суд, Конгресс США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Майк Джонсон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Конгресс готов применить любые меры против МУС, заявил спикер Джонсон

Джонсон: конгресс готов применить любые меры против МУС, в том числе санкции

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Конгресс США может применить любые меры вплоть до санкций, если Международный уголовный суд (МУС) одобрит выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
«

"Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это. Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим", — подчеркнул политик.

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По словам Джонсона, этот суд "не обладает властью над Израилем или США", а потому решение его прокурора добиваться выдачи ордера на арест Нетаньяху "нелегитимно и заслуживает международного осуждения".
Ранее в понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.
Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Тель-Авива в секторе Газа и не считают, что инстанция обладает полномочиями в этом вопросе.
Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".
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В миреМеждународный уголовный судКонгресс СШАИзраильБиньямин НетаньяхуМайк ДжонсонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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